Gisele Bündchen präsentiert fitten After-Baby-Body bei Date

Gisele Bündchen (44) und Joaquim Valente (35) strahlen nicht nur als Paar, sondern auch beim gemeinsamen Sport. Am Sonntag wurden das Supermodel und ihr Freund in Miami beim Wasser-Radfahren gesichtet. Rund zwei Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes präsentiert die Laufstegschönheit ihren fitten After-Baby-Body. Während Gisele ein schwarzes Sportset trug, entschied sich Joaquim für eine lässige Kombination aus Badehose und T-Shirt. Beide schützten sich mit Hüten und Sonnenbrillen vor der Sonne Floridas, die den perfekten Hintergrund für ihr gemeinsames Abenteuer bot.

In letzter Zeit wurden Gisele und Joaquim häufiger zusammen in Miami gesehen. Erst Mitte März unternahm das Paar eine Bootstour mit Freunden, bei der die beiden offenbar ebenfalls viel Spaß hatten und ihre Zuneigung zueinander öffentlich zeigten. Wie ein Insider gegenüber People berichtete, befindet sich die 44-Jährige nach der Geburt ihres dritten Kindes in einer Phase des Ankommens und Genießens. Sie verbringt viel Zeit mit ihrem Baby sowie ihren beiden älteren Kindern: Vivian (12) und Benjamin (15), die sie aus ihrer früheren Ehe mit Tom Brady (47) mitbringt. Besonders emotional sei für die frischgebackene Dreifachmama der Anblick ihrer Kinder zusammen: "Gisele fühlt sich gesegnet und ist sehr glücklich."

Gisele und Joaquim kennen sich schon seit einigen Jahren. Der Brasilianer leitet gemeinsam mit seinen Brüdern eine Jiu-Jitsu-Schule in Miami, die dem heutigen Partner des Models ursprünglich für ihren Sohn Benjamin empfohlen wurde. In einem Interview mit dem Magazin Dust verriet Gisele, wie sie ihre Leidenschaft für die Kampfkunst entdeckte: "Die Philosophie hinter Jiu-Jitsu hat mich fasziniert und passte perfekt zu dem, was ich in meinem Leben suche. Es hilft mir dabei, die beste Version von mir selbst zu werden."

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2025

Getty Images Gisele Bündchen, Dezember 2023

