Stolzer Papa: Christian Wolf postet süßes Selfie mit Tochter

Christian Wolf ist ein echter Vollblutpapa und sein neugeborenes Baby hat sein Herz offenbar im Sturm erobert. Immer wieder postet der Influencer stolz Fotos mit seiner Tochter. Zuletzt teilte er ein Selfie von sich mit der Kleinen im Arm in seiner Instagram-Story. Darauf ist das Mädchen in eine kuschelige Decke gehüllt und scheint fest zu schlummern. Dazu setzte Christian zwei Emojis: ein Eichhörnchen und ein weißes Herz. Offenbar ein Zeichen seiner Liebe zu seinem kleinen Eichhörnchen. Das Gesicht seiner Tochter zeigt er nicht – es ist durch ein Herz verdeckt.

Das Licht der Welt erblickte das Baby erst vor wenigen Tagen. Aktuell befinden sich Mama Romina Palm (25) und der Nachwuchs noch im Krankenhaus. Das Geburtsdatum teilten die frisch gebackenen Eltern zwar, der Name blieb bisher aber ein Geheimnis. Dafür machte der Fitness-Profi im Netz deutlich, wie stolz er auf seine Romina ist. Für die Influencerin war es nämlich die erste Geburt. "Ich bin so unglaublich stolz auf sie, wie sie das gemacht hat und an welchem Punkt sie jetzt schon ist", schwärmte Christian. Romina erhole sich aktuell noch von den Strapazen der Entbindung.

Obwohl Christian bereits Vater eines Sohnes ist, erlebte auch er seine erste Geburt. Als sein Sohn Noah zur Welt kam, war er nicht dabei. "Das ist auf jeden Fall die erste Geburt, die ich dann mitkriege, und ich habe großen Respekt davor", erklärte er gegenüber RTL. Von der Mutter seines Sohnes, Netzbekanntheit Antonia Elena, trennte der Unternehmer sich schon vor der Geburt. Dass es bei seiner Tochter nun anders laufen werde, freute Christian besonders: "Ich freue mich, dass das jetzt in einem anderen Rahmen stattfinden wird, weil wir zusammen wohnen und ich viel mehr miterleben kann."

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, May 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

Anzeige Anzeige