Christian Wolf hat großen Respekt vor Geburt seines Babys

Christian Wolf und seine Verlobte Romina Palm (25) erwarten gespannt die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter. Während der Fitness-Influencer am heutigen Samstagabend noch als Gast beim MMA-Spektakel Oktagon 71 in der Nähe der Geburtsklinik eingeplant ist, könnte jederzeit der Anruf seiner Verlobten kommen, dass es losgeht. Im Interview mit RTL scherzt der Unternehmer: "Ich hoffe, dass jetzt nicht Samstagabend der Anruf kommt: 'Hey, es geht los!' Ansonsten muss ich sofort wieder los." Christian betont in dem Gespräch außerdem, wie wichtig es ihm ist, bei der Geburt anwesend zu sein: "Das ist ja in dem Fall auch die erste Geburt, die ich dann mitkriege, und ich habe großen Respekt davor."

Für Christian wird es die zweite Erfahrung in der Rolle des Vaters sein, allerdings unter ganz neuen Umständen. Sein Sohn Noah kam im März 2024 auf die Welt, doch zu diesem Zeitpunkt war er bereits von der Mutter des Kindes, Fitness-Influencerin Antonia Elena, getrennt. Antonia nahm daher ihre Schwester statt ihres Ex mit in den Kreißsaal. Diesmal erlebt er glücklicherweise alles ganz anders. "Ich freue mich, dass das jetzt in einem anderen Rahmen stattfinden wird, weil wir zusammen wohnen und ich viel mehr miterleben kann", erzählt er im Gespräch.

Romina befindet sich inmitten der 39. Schwangerschaftswoche im Endspurt der Schwangerschaft. Kein Wunder also, dass erst vor wenigen Tagen die letzten organisatorischen To-dos abgearbeitet wurden. So stand für das Paar kurz vor der Geburt noch ein wichtiger Termin beim Jugendamt an: Christian unterschrieb die Vaterschaftsanerkennung. In ihrer Instagram-Story zeigte sich Romina erleichtert und voller Vorfreude: "Jetzt auch offiziell Papa Wolf." Mit diesem Schritt machte der Fitness-Unternehmer seine Rolle als Vater auch ganz offiziell, denn er und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin sind bislang nicht verheiratet.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf im Mai 2025

