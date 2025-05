Deshalb trägt Inka Bause seit Jahren eine Kurzhaarfrisur

Inka Bause (56), Moderatorin der beliebten Show Bauer sucht Frau, hat nun den wahren Grund hinter ihrer charakteristischen Kurzhaarfrisur enthüllt. In einem Interview mit dem Magazin Super TV sprach sie offen über ihre Erfahrungen mit Sexismus in der Fernsehwelt, die sie dazu brachten, ihre langen blonden Haare abzuschneiden. "Ich kam regelmäßig nach Hause und habe geheult wie ein Schlosshund, ich glaube, ich habe mir auch deswegen die Haare abgeschnitten", erzählte sie und erklärte, dass ihre Ablehnung der Annäherungsversuche durch Produzenten oftmals zum Verlust von Jobangeboten führte. "Weil es immer wieder auf das Eine mit den Produzenten hinauslief, und wenn ich denen sagte, da läuft nichts, bekam ich den Job nicht", erklärte die 56-Jährige.

Doch auch nach dieser Entscheidung stellte sich nicht die erhoffte Erleichterung ein. Inka war enttäuscht, dass andere Kolleginnen mit denselben Produzenten arbeiteten, die sie zuvor bedrängt hatten. Trotzdem hat sich die Moderatorin nicht unterkriegen lassen. Auch wenn sie ihren Weg mit harter Arbeit und innerer Stärke weiterging, so bleiben ihre Erlebnisse ein bewegender Beweis dafür, dass der Weg für Frauen in ihrer Branche nicht immer leicht ist.

Trotz der schwierigen Anfänge ihrer Karriere hat sich Inka inzwischen fest in der deutschen Fernsehlandschaft etabliert und ist nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Sängerin ein bekanntes Gesicht. Inka war bereits in jungen Jahren ein Star in der DDR, vor allem dank ihres Hits "Spielverderber". Damals war sie für ihre wilde Mähne und ihren mutigen Stil bekannt. Heute verkörpert sie mit ihrer blonden Kurzhaarfrisur eine ganz neue Eleganz, die ihre Fans lieben.

Instagram / inka.bause Inka Bause mit ihren Hunden im August 2023

Instagram / inka.bause Inka Bause in jungen Jahren

