"Die Bachelors"-Leonie hat schon einen Namen für ihr Baby

Die ehemalige Die Bachelors-Teilnehmerin Leonie gewährt im Promiflash-Interview Einblicke in ihre Schwangerschaft – und dabei verrät sie auch, dass sie sich bereits Namen für ihr ungeborenes Baby überlegt hat. "Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, ist noch nicht bekannt. Beide Namen stehen vorerst fest", betont die Mama in spe. Allerdings seien diese Ideen auch nicht in Stein gemeißelt. Leonie erklärt: "Sollten diese während der nächsten Monate nicht mehr gefallen, gibt es auch noch andere schöne Namen." Die genauen Namen wolle sie derzeit noch nicht verraten.

Die Schwangerschaft verkündeten Leonie und ihr Freund Lukas vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Profil. Die stolzen Bald-Eltern veröffentlichten ein Ultraschallfoto von ihrem kleinen Wunder auf der Fotoplattform. Dazu berichtete Leonie: "Bisher verläuft alles sehr gut, wir sind ganz verliebt in unser kleines Baby." Zum Zeitpunkt der Verkündung – in der ersten Dezemberwoche – sei sie in der elften Schwangerschaftswoche gewesen.

Dass Leonie nach ihrem TV-Abenteuer bei "Die Bachelors" abseits des Rampenlichts ihr großes Liebesglück gefunden hat, machte sie im Sommer voller Freude auf der Social-Media-Plattform bekannt. Die Influencerin veröffentlichte zu diesem Zeitpunkt mehrere Schnappschüsse von sich und ihrem Partner Lukas.

Anzeige Anzeige

Die Bachelors, RTL Leonie bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie mit ihrem Freund Lukas Nienaber

Anzeige Anzeige