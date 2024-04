Trotz Nervenkrankheit: Jürgen Drews performt in Las Vegas!

Das dürfte seine Fans wohl sehr freuen! Vergangenes Jahr hatte Jürgen Drews (79) seine Musikkarriere an den Nagel gehängt. Der Grund: Der Schlagerstar leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Diese Woche feierte er aber ein kleines Bühnen-Comeback – und zwar in Las Vegas. Mit seiner Tochter Joelina (28) und deren Partner Adrian war er zu Gast im Hofbräuhaus in der Casino-Stadt. Dort entschied er sich spontan dazu, einen seiner Hits zu performen. "Darauf habe ich mein Leben lang gewartet, dass ich einmal in Las Vegas 'Ein Bett im Kornfeld' singen kann", berichtete der Sänger gegenüber "Brisant".

Betroffene von Polyneuropathie leiden häufig unter Taubheit sowie Brennen in den Beinen, wodurch sie körperlich eingeschränkt sein können. Der 79-Jährige scheint allerdings keine allzu starken Symptome zu haben. "Mir geht es eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ich habe zwar Polyneuropathie, das wissen wir ja, aber das äußert sich bei mir relativ wenig, muss ich sagen. Ich bin also immer noch fit", plauderte Jürgen nach seiner kleinen Gesangseinlage in Las Vegas aus. Bleibt abzuwarten, ob er sich vielleicht doch noch mal auf eine große Bühne in Deutschland wagen wird.

Nach mehr als 40 Jahren im Musikbusiness hatte Jürgen Anfang 2023 mit einem großen Abschiedskonzert seine Karriere beendet. "Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Onkel Jürgen macht jetzt mal langsam. Ich finde, das habe ich mir auch verdient", hatte er damals gegenüber Bild betont. Er wolle sich jetzt ganz auf seine Frau Ramona (50) konzentrieren: "Ramona ist jetzt mein ganzer Lebensinhalt. Ihr will ich folgen bis zu meinem allerletzten Tag. Ich kann mir gut vorstellen, sie noch einmal zu heiraten, denn meine Liebe zu ihr ist unendlich. In ihren Armen möchte ich irgendwann sterben."

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews mit seiner Tochter Joelina und deren Freund Adrian in Las Vegas

Getty Images Jürgen Drews im Oktober 2022

