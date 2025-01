GZSZ-Demenz-Drama erinnert Wolfgang Bahro an seinen Vater

Wolfgang Bahro (64), bekannt aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat im aktuellen GZSZ-Podcast über die emotionale Herausforderung gesprochen, seinen Charakter Jo Gerner in einer demenzähnlichen Situation zu spielen. Spoiler: In der Serie wird seiner Figur von Tochter Matilda ein Gift verabreicht, das demenzähnliche Symptome hervorruft. Diese Szenen hätten in Wolfgang viele Erinnerungen an seinen Vater geweckt, der im echten Leben an Demenz litt. "Es ist schon eine ziemliche Herausforderung und erinnert mich immer wieder an die Situation, die ich mit meinem Vater durchlebt habe", erklärte der Schauspieler.

Im Gespräch schilderte Wolfgang, wie die Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater durch die Dreharbeiten immer wieder wachgerufen werden. "Das war bei meinem Vater dann auch so, er konnte sich zwar an Sachen erinnern, die viele Jahre zurücklagen, aber er hat auch Sachen durcheinandergebracht", sagte er im GZSZ-Podcast, der auf RTL+ abrufbar ist. Der Schauspieler gab zudem zu, dass ihn diese Arbeit emotional stark fordert, er sich der Rolle jedoch mit viel Hingabe widmet. So erklärte er: "Ich habe kein Problem damit, bei einem Film oder einer Serie, wenn es zu solchen emotionalen Szenen kommt, zu weinen."

Wolfgang ist seit Jahren ein Publikumsliebling bei GZSZ und spielt seit 1993 die Rolle des charismatischen Anwalts Jo Gerner. Der gebürtige Berliner, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Kabarettist und Synchronsprecher aktiv ist, beschrieb seinen Vater bereits in früheren Interviews als einen wichtigen Einfluss in seinem Leben.

Getty Images Wolfgang Bahro, Schauspieler

RTL Wolfgang Bahro vor 30 Jahren bei GZSZ

