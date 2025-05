Lisa Marie Akkaya teilt Horrorerfahrung aus Krankenhaus

Lisa Marie Akkaya (24) hat kürzlich eine furchtbare Erfahrung im Krankenhaus gemacht. Die Influencerin, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, teilte in einem Instagram-Video mit, dass sie im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft so starke Wehen hatte, dass sie in die Klinik musste. Doch anstatt dort umgehend Hilfe zu bekommen, berichtete sie von chaotischen Szenen. Sie habe angsterfüllt und mit starken Schmerzen durch die Klinik irren müssen, ohne eine klare Anweisung oder Unterstützung zu bekommen: "Ich hatte das Gefühl, dass mir nicht mal richtig zugehört wird oder ich richtig ernst genommen werde."

Als sie es dann doch schaffte, die richtige Anlaufstelle zu finden, ging die traumatische Odyssee in dem Krankenhauskomplex weiter, wie die Schwangere berichtete: "Die Krankenschwestern sind an mir vorbeigelaufen, als wär ich ein Geist. [...] Mich hat niemand richtig wahrgenommen." Als sie durch den Stress und das Adrenalin lauter geworden sei, wurde ihr zwar endlich zugehört, doch richtige Hilfe konnte Lisa auch an diesem Punkt noch nicht erwarten. Und das, obwohl sie beschreibt, dass sie sich über den Flur gequält habe und mit letzter Kraft an den Geländern im Flur festgehalten habe. Höhepunkt des Chaos war eine Szene, in der sie einen Hilfeknopf – offenbar zunächst den falschen – am Kreißsaal gedrückt habe und dafür von einigen Krankenschwestern wohl belehrt und sogar ausgelacht wurde. Erst später hätte sich dann endlich jemand ihrer Situation angenommen, und eine "ganz liebe" Krankenschwester sorgte dafür, dass sie angemessen behandelt wurde.

Trotz der vorübergehenden Hilfe ist das Bangen für die 24-Jährige und ihren Ehemann Furkan Akkaya (24) noch nicht vorbei. Zwar stoppte der Geburtsvorgang glücklicherweise von selbst, jedoch ist für Lisa jetzt strenge Bettruhe angesagt. Wie sie weiter auf Instagram erklärte, entschied sich das Krankenhaus trotz des hohen Risikos gegen eine stationäre Aufnahme. Daher lebe sie nun eine Art improvisierten Krankenhausalltag bei ihren Eltern. Eine Rückkehr nach Dubai, wo sie mit ihrem Mann und ihrem älteren Sohn Emilio eigentlich lebt, sei derzeit nicht realisierbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Anzeige Anzeige