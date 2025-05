Tinush Nasri lässt sich nach Trennung erstes Tattoo stechen

Tinush Nasri hat nach der Trennung von Sarah-Jane Wollny (26) einen neuen Abschnitt in seinem Leben eingeläutet und dies mit einem besonderen Schritt symbolisiert. Wie der einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer auf Instagram verriet, ließ er sich sein erstes Tattoo stechen. Dabei entschied sich Tinush für ein traditionelles Symbol mit einer tiefen Bedeutung: Einen Faravahar, der für die menschliche Seele und Spiritualität steht. "Hier ist es: Mein erstes Tattoo. Es ist tatsächlich sogar noch geiler geworden, als ich es mir vorgestellt hatte", schrieb er zu einem Foto seines neuen Körperschmucks.

Weiterhin berichtete Tinush in seinem Beitrag, dass das Tätowieren zwar schmerzhaft gewesen sei, er die Erfahrung jedoch keinesfalls bereue. Mit einem Augenzwinkern beschrieb er den Schmerz als "11/10", fügte aber hinzu, dass er "jederzeit wieder" in dieselben Hände geben würde. Während Fans in den Kommentaren den Mut und die Wahl des Designs lobten, scheint Tinush für sich ein klares Zeichen für seinen Neuanfang gesetzt zu haben. Die vergangenen Monate waren für den TV-Star emotional herausfordernd, nachdem seine Beziehung mit Sarah-Jane zu Ende gegangen war.

Privates teilt der Reality-TV-Star nur gelegentlich mit seinen Fans und öffnet sich in solchen Momenten umso mehr. Die Entscheidung, ein Symbol von so starker spiritueller Bedeutung zu wählen, könnte auch ein persönlicher Bezug zu seinen Wurzeln sein, da der Faravahar in der persischen Kultur eine zentrale Rolle spielt. Indem er auf seinen Social-Media-Profilen Einblicke in diesen neuen Lebensabschnitt gibt, macht er deutlich, dass er bereit ist, nach vorn zu schauen. "Dieses Kapitel? Pures Glück", schrieb er vor wenigen Tagen zu einem neuen Video auf Instagram.

Das erste Tattoo von Tinush Nasri, Mai 2025

Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2024

