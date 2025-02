Darum fehlte Sarah-Jane Wollny auf Rebecca Ries' Babyparty

Ihre große Gender-Reveal-Party feierten Rebecca Ries und Göktug Göker zusammen mit Familie und Freunden. Auch ein paar ihrer Temptation Island V.I.P.-Kollegen waren mit am Start. Ein Blick auf die Gästeliste verrät aber, dass Rebecca wohl nicht mit allen Mädels von damals Freundschaft geschlossen hat. Sarah-Jane Wollny (26) und deren Partner Tinush Nasri fehlten auf der Party – wieso, verrät die werdende Mama im Promiflash-Interview. "Nur weil man zusammen in einer Show war, heißt es nicht, dass man danach beste Freunde ist und dauerhaft Kontakt hat", erklärt Rebecca. Sie betont aber, dass das nichts damit zu tun habe, dass sie das Paar nicht mag: "Ich möchte einfach Leute um mich herum haben, mit denen ich Kontakt habe und bei denen man weiß, dass das gepflegt wird."

Das Paar habe beschlossen, wirklich nur die einzuladen, mit denen sie sich am besten verstanden haben. Darunter waren auch ein paar der Verführer sowie Lisa Marie Straube (23) und ihr Freund Furkan Akkaya (24), die in der Show ebenfalls ihre Beziehung auf die Probe gestellt hatten. Dass diese zwei Co-Stars eine Einladung bekommen haben, Sarah-Jane und Tinush aber nicht, haben die TV-Bekanntheit und ihr Freund offensichtlich nicht so gut aufgefasst. "[Sarah-Jane und Tinush] waren jetzt natürlich ein bisschen angeknackst, dass sie nicht eingeladen worden sind", erzählt die 30-Jährige weiter und fügt hinzu, dass Sarah-Jane ihnen danach auch entfolgt sei. "Dann denke ich mir, dann war es sowieso die richtige Entscheidung, euch nicht einzuladen. Wenn ich merke, dass ein Mensch nur da sein will, um dabei zu sein, und nicht, weil es ihn wirklich interessiert – dann bist du bei mir halt fehl am Platz", zieht Rebecca ihr Fazit.

Reality-TV ist ein schnelllebiges Business, dem nicht jede Formatfreundschaft standhält. Das hatte Rebecca bereits nach ihrer Teilnahme bei Der Bachelor am eigenen Leib erfahren. Dort lernte die Ex von Adrian Alian (28) nämlich Leyla Lahouar (28) kennen. Aus den beiden Beautys wurden enge Freundinnen – der Kontakt ist mittlerweile aber abgebrochen. "Ich werde jetzt ein allerletztes Mal etwas dazu sagen, denn ständig kommt diese Frage, und es nervt mich wirklich. Nein, wir haben keinen Kontakt mehr, und das ist auch völlig okay. Menschen verändern sich und entwickeln sich anderweitig weiter", teilte Rebecca vor wenigen Wochen ein Statement dazu in ihrer Instagram-Story.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Juni 2024

