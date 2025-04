Sarah-Jane Wollny und Tinush verkünden überraschend Trennung

Das war es wohl endgültig zwischen Sarah-Jane Wollny (26) und Tinush Nasri: Die beiden einst so verliebten Realitystars haben sich ganz offiziell getrennt! Wie Tinush nun höchstpersönlich in seiner Instagram-Story erklärt, gehen er und seine bisherige Partnerin von nun an getrennte Wege. Er schreibt: "Ich möchte das Thema gar nicht groß in die Länge ziehen, aber Sarah-Jane und ich sind mittlerweile kein Paar mehr." Der TV-Star entscheidet sich dazu, gegenüber seinen Fans Folgendes zu betonen: "Was die Gründe betrifft, würde ich diese gerne privat halten und bitte euch, das zu respektieren."

Er ergänzt jedoch, dass zwischen ihm und seiner jetzigen Ex "kein böses Blut" herrscht und Tinush ihr in Zukunft nur das Beste wünscht. Auch Sarah-Jane meldet sich zu Wort. Sie teilt ebenfalls in ihrer Story folgende Zeilen: "Tinush hat sich vor zwei Wochen von mir getrennt. [...] Ich brauche noch ein bisschen Zeit, was das Thema angeht, denn ich hätte mir das alles anders gewünscht." Das Liebes-Aus kommt, nachdem sich die beiden 2018 über Social Media kennengelernt hatten, zwei Jahre später zusammenkamen und miteinander einige Aufs und Abs erlebten.

Die beiden, die seit rund vier Jahren ein Paar waren, mussten sich unter anderem während der Dreharbeiten von Temptation Island V.I.P. zuletzt so mancher Herausforderung stellen. Die Zuschauer erlebten das Drama hautnah mit, als Tinushs Verhalten gegenüber Verführerin Lisa das Vertrauen von Sarah-Jane erschütterte. Dennoch schafften es die beiden, sich nach den Dreharbeiten wieder zusammenzuraufen. Sarah-Jane teilte in einer Instagram-Fragerunde Ende 2024 mit, dass sowohl sie als auch Tinush aus der Vergangenheit gelernt hätten: "Er hat Fehler gemacht und sie eingesehen, genauso wie ich an mir arbeite." Offensichtlich war ihre Liebe aber nun doch nicht für die Dauer bestimmt.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny mit ihrem Freund Tinush

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush, Mai 2024

