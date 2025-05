Wie Meghan: Prinz Harry will mit neuen Plänen durchstarten

Prinz Harry (40), der Herzog von Sussex, plant Berichten zufolge, mit einem überraschenden neuen Projekt ins Rampenlicht zurückzukehren. Während sich seine Frau Meghan (43) in den vergangenen Monaten mit ihrer Marke "As Ever" und ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" in den Fokus gestellt hat, scheint Harry nun bereit zu sein, eigene berufliche Wege einzuschlagen. Mirror zufolge wird er in den kommenden Monaten sein neues Vorhaben präsentieren. Ein Insider verriet zudem, dass Harry Meghan bewusst den Raum gegeben habe, um zu erblühen. Nun sei es jedoch an der Zeit, dass er sich auf seine aufregenden neuen Aufgaben stürzt.

Neben seinen beruflichen Plänen machte Harry kürzlich durch eine großzügige Geste auf sich aufmerksam. Der Herzog überraschte die gemeinnützige Organisation Himmah in Nottingham mit einer erheblichen Geldspende, die dazu beitragen wird, mehr als 650 dringend benötigte Essenspakete für bedürftige Familien bereitzustellen. "Nottingham hat einen besonderen Platz in meinem Herzen", schrieb Harry an die Organisation, die sich der Bekämpfung von Armut, Rassismus und sozialer Ausgrenzung verschrieben hat. Bereits vor vier Jahren hatte auch Meghan das Projekt unterstützt, als sie umgerechnet 11.839 Euro für den Aufbau einer Gemeinschaftsküche spendete.

Das Herz für wohltätige Projekte haben sowohl Harry als auch Meghan gemeinsam. Neben den gemeinsamen karitativen Engagements verfolgen beide aber zunehmend eigenständige berufliche Ziele. Meghan ist mit ihrem Podcast und ihrer Marke erfolgreich, während Harry sich nun ebenfalls neu positionieren möchte. Die beiden zeigen damit, dass sie zwar unterschiedliche Wege gehen, aber dennoch vereint hinter ihren Projekten stehen und einander den Raum zur Entfaltung geben. Fans und Beobachter dürfen gespannt bleiben, welche Schritte bei Harry bald folgen werden.

Getty Images Prinz Harry, April 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

