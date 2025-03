Schwangere Olivia Culpo dankt ihrer Mutter für Unterstützung

Olivia Culpo (32) hat in einem Interview mit People über ihre Erfahrungen während ihrer Schwangerschaft gesprochen. Das Model erwartet sein erstes Kind zusammen mit seinem Ehemann Christian McCaffrey (28). Während des Gesprächs zeigte sich Olivia dankbar für die Unterstützung ihrer Mutter Susan. "Ich hätte nie gedacht, wie sehr ich meine Mom in dieser Zeit brauchen würde", erklärte sie. Diese habe ihr vor allem zu Beginn der Schwangerschaft, die alles andere als einfach war, sehr geholfen.

Im Interview sprach die 32-Jährige auch über ihre Pläne, Traditionen aus ihrer eigenen Familie an ihren Nachwuchs weiterzugeben. Besonders der Wert von Essen und gemeinsamen Mahlzeiten habe sie geprägt. Ihre Mutter habe für sie und ihre vier Geschwister immer eine "warme und einladende Atmosphäre" geschaffen – vor allem durch ihre Leidenschaft fürs Kochen. "Bei uns bedeutet Essen Liebe", so Olivia. Ein besonderes Erbstück in ihrer Familie ist ein Pizza-Backblech, das inzwischen seit vier Generationen weitergegeben wird. Olivia freut sich darauf, bald selbst mit ihrem Kind Pizza zuzubereiten und diese Tradition weiterzuführen.

Auf Instagram hatte Olivia Anfang März ihre Schwangerschaft mit einer emotionalen Fotostrecke bekannt gegeben. In der Vergangenheit hatte sie offen über die Herausforderungen auf ihrem Weg zur Mutterschaft gesprochen: Olivia leidet an Endometriose, was ihre Chancen auf eine Schwangerschaft erschwerte und eine konservierende Operation sowie das Einfrieren ihrer Eizellen notwendig machte. In den ersten Wochen ihrer derzeitigen Schwangerschaft hatte sie zudem mit Bettruhe, einer Lungenentzündung und einem schweren Blutgerinnsel in der Gebärmutter zu kämpfen. "Zwei Wochen lang konnte ich mich nicht bewegen, und dann war es auf einmal wie eine Erlösung. Es war eine ganze Menge. Es war schwer", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Model

Anzeige Anzeige