Geständnis: Hochschwangere Charlotte Dawson ist überfordert

Charlotte Dawson (32) ist hochschwanger: Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet ihr drittes Baby mit ihrem Verlobten Matthew Sarsfield. Auf Instagram macht sie jetzt aber ein ehrliches Geständnis: Sie ist derzeit total überfordert und erlebte einen wirklich "hormonellen" Tag, an dem sie fast nur weinte. "Ich fühle mich einfach sehr erschöpft und niedergeschlagen. Aber es ist okay, solche Tage zu haben. Ich wollte den Januar mit einem Hoch beginnen, aber das ist mir bisher nicht gelungen", offenbart der britische Ex on the Beach-Star.

Es scheint, als mache insbesondere ihr Alltag als Noch-Zweifachmama der 32-Jährigen zu schaffen. Sie erzählt, es sei beispielsweise sehr schwer gewesen, ihre beiden Söhne nach den Feiertagen zurück in den Kindergarten zu bringen. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch keine Zeit zum Durchatmen hatte", lässt Charlotte ihren Gefühlen freien Lauf, vermutet aber auch: "Vielleicht bin ich nervös, ein weiteres Baby zu bekommen – der Stress, alles zu besorgen und vorzubereiten, die Wehen und so weiter. Oh mein Gott, mein Erbsenkopf läuft auf Hochtouren."

Abgesehen von der momentanen Überforderung stand die Influencerin auch im vergangenen Jahr eine harte Zeit durch. Bevor sie ihre dritte Schwangerschaft bekannt gab, sorgte ihr Verlobter für negative Schlagzeilen: Es hieß, Matt habe angeblich einer anderen Frau heimlich sexuelle Nachrichten geschickt. Der Skandal machte Charlotte schwer zu schaffen – allerdings arbeitete das Paar an seiner Beziehung und steckt mittlerweile sogar schon in den Vorbereitungen für die lang ersehnte Hochzeit. "Wir müssen die Hochzeit planen [...]. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ich das ganze Drumherum haben möchte", verriet sie kürzlich im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Söhnen, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihren Kids, Dezember 2024

Anzeige Anzeige