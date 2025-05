Jeremy Clarkson erinnert sich an schwere Gesundheitskrise

Der "Top Gear"-Star Jeremy Clarkson (65) erlebte im vergangenen Jahr eine bedrohliche Gesundheitskrise, wie er kürzlich gegenüber The Sun enthüllte. Der 65-Jährige musste sich im Oktober einer Operation unterziehen, bei der ihm zwei Stents eingesetzt wurden. Warnsignale wie ein Engegefühl in der Brust, ein Kribbeln im linken Arm und schwitzige Hände ließen ihn schließlich ins Krankenhaus gehen. Ärzte in Oxford diagnostizierten ernsthafte Verstopfungen in seinen Arterien, die ohne entsprechende Maßnahmen lebensbedrohlich hätten enden können.

Diese turbulenten Ereignisse fielen mit einer besonders hektischen Zeit in Jeremys Leben zusammen. Während er sich mit den Vorbereitungen für die Eröffnung seines Landpubs und der Durchführung der Ernte auf seiner Farm beinahe übernahm, fühlte er sich zunehmend erschöpft und ungewohnt gereizt. "Man kann mich dabei beobachten, wie ich nach und nach meine Geduld und meinen Humor verliere", sagte der TV-Star über Aufnahmen, die das alles für die neue Staffel von "Clarkson's Farm" dokumentieren. Mit ständig wechselnden Herausforderungen und einer überwältigenden Arbeitslast geriet der Moderator an seine körperlichen und mentalen Grenzen.

In der Vergangenheit hatte Jeremy bereits gesundheitlich zu kämpfen, doch der Eingriff war ein Weckruf. Nun hat er einige seiner Gewohnheiten umgestellt. Seinen typischen Humor hat er jedoch nicht verloren, wenn er über seine neuen Ernährungsgewohnheiten scherzt: Statt reichhaltiger Mahlzeiten greife er nun öfter zu Sellerie. Der passionierte Auto- und Landwirtschaftsfan scheut dennoch nicht davor zurück, weiterhin aktiv zu bleiben. Für ihn zählt vor allem, sich um seine Leidenschaft für Landwirtschaft zu kümmern – nun mit einem fokussierteren Blick auf seine Gesundheit.

Jeremy Clarkson, Moderator

Jeremy Clarkson, TV-Star