Jeremy Clarkson muss nach Herz-OP seinen Lebensstil ändern

Jeremy Clarkson (64) musste kürzlich dringend am Herz operiert werden. Bei dem bekannten TV-Moderator und Star von "Clarkson's Farm" wurde ein Stent am Herzen eingesetzt, nachdem er eine plötzliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands erlebt hatte. Nun muss er drastische Veränderungen in seinem Leben vornehmen. Wie Mirror berichtet, bezeichnet Jeremy die empfohlenen Lebensstiländerungen als "schlimm" – trotz seiner anfänglichen Gelassenheit hinsichtlich der Operation selbst.

Gegenüber The Sun äußerte sich Jeremy schon früher offen über die Veränderungen, die ihm von den Ärzten nahegelegt wurden: "Wörtlich gesagt, darf ich keinen Spaß mehr haben." Jeremy berichtete, dass er nun auf Partys Holunderblütensaft trinke und bereits um 21:30 Uhr nach Hause gehe. Außerdem solle er seine Arbeitsbelastung reduzieren und stattdessen Golf spielen. Besonders schwer falle ihm jedoch die Umstellung seiner Ernährung: "Um meinen alarmierend hohen Cholesterinspiegel zu senken, muss ich komplett auf alles verzichten, was ich gerne esse", sagte er und zählte Fleisch, Butter und Schokolade auf.

Jeremy, der durch Sendungen wie "Top Gear" weltweite Bekanntheit erlangte, hat bereits in der Vergangenheit über gesundheitliche Probleme gesprochen. Sein markanter Charakter und sein Lebensstil machten ihn zu einer beliebten und zugleich kontroversen Figur im Fernsehen. Privat ist er Vater von drei Kindern und Großvater, was für ihn besonders bedeutend ist. Die jüngsten Ereignisse haben ihn zum Nachdenken gebracht: "Ich möchte meine Enkelkinder aufwachsen sehen und die Galapagos-Inseln besuchen."

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

Getty Images Jeremy Clarkson bei einem Screening der dritten Staffel "The Grand Tour"

