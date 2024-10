Jeremy Clarkson war wohl "nur wenige Tage vom Tod" entfernt

Jeremy Clarkson (64), der ehemalige Moderator von "Top Gear", hat enthüllt, dass er wohl nur wenige Tage vom Tod entfernt gewesen sei, bevor er sich kürzlich einer dringenden Herzoperation unterzog. Jeremy bemerkte erste Symptome während eines Urlaubs auf einer kleinen Insel, als er nach dem Schwimmen im Indischen Ozean Schwierigkeiten hatte, eine Treppe zu erklimmen. Zurück in Großbritannien, verschlimmerten sich seine Symptome: Er fühlte sich schwach, verspürte ein Engegefühl in der Brust und Kribbeln im linken Arm, berichtet Daily Mail.

Der kürzliche Tod des früheren schottischen Regierungschefs Alex Salmond, der an einem Herzinfarkt verstarb, bewegte Jeremy letztendlich dazu, einen Arzt aufzusuchen. "Es stellte sich heraus, dass eine meiner Arterien komplett blockiert und eine zweite fast verschlossen war", berichtete Jeremy. Nach Untersuchungen im John Radcliffe Hospital in Oxford teilten ihm die Ärzte mit, dass er vielleicht nur wenige Tage vom Tod entfernt gewesen sei. Der zweistündige Eingriff zum Einsetzen eines Stents, der die verengten Arterien offen halten soll, verlief erfolgreich. Jeremy beschrieb das medizinische Verfahren in seiner Kolumne für die Sunday Times als "nicht besonders schmerzhaft, nur seltsam" und reflektierte über die "lästigen Effekte des Älterwerdens".

Jeremy, der bereits in der Vergangenheit gesundheitliche Herausforderungen meistern musste, hatte zuvor das Rauchen aufgegeben, nachdem er sich in Spanien eine Lungenentzündung zugezogen hatte. Erst kürzlich sorgten sich seine Fans außerdem um ihn, nachdem er auf einem Foto mit einem bandagierten Handgelenk zu sehen war. Nach seinem jüngsten Gesundheitsalarm denkt er nun darüber nach, seinen Lebensstil weiter anzupassen. "Ich frage mich, wie Wasser schmeckt und ob es möglich ist, Sellerie interessant zu machen", schrieb er. Offensichtlich zieht er in Betracht, seine Ernährung zu ändern und in dem Zuge auch seinen Fleischkonsum zu reduzieren. Abseits seiner TV-Karriere auf Amazon Prime Video mit "Clarkson's Farm" und als Moderator von "Who Wants To Be A Millionaire? auf ITV betreibt er eine Farm in Oxfordshire und hat kürzlich ein Pub namens The Farmer's Dog eröffnet.

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

Getty Images Jeremy Clarkson bei einem Screening der dritten Staffel "The Grand Tour"