Jeremy Clarkson kämpft erneut mit gesundheitlichen Problemen

Jeremy Clarkson (64) hat mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Der "Top Gear"-Star erholt sich gerade von einer Herz-OP. Obendrein scheint er sich nun einen Bandscheibenvorfall zugezogen zu haben. Im Gespräch mit The Telegraph offenbart der Fernsehstar, dass er sich "kaum bewegen" könne. Obwohl seine Ärzte ihm geraten haben, Stress zu vermeiden, will er bald an einer Kundgebung britischer Bauern teilnehmen. Der Autofan schwört, dass er schon "irgendwie dort hinkommen" werde. Auf eine Rede will er vor Ort allerdings verzichten.

Momentan scheint Jeremys Körper einfach nicht mitzuspielen. Im Oktober wurde bekannt, dass er während eines Urlaubs auf einer tropischen Insel einen Schwächeanfall hatte. Zurück in Großbritannien verschlimmerten sich seine Symptome. In seiner Kolumne für die Sunday Times schrieb er: "Es stellte sich heraus, dass eine meiner Arterien komplett blockiert und eine zweite fast verschlossen war." Kurz darauf wurde der 64-Jährige am Herzen operiert und bekam einen Stent eingesetzt.

Nach diesem besorgniserregenden Erlebnis stehen für Jeremy einige Veränderungen seines Lebensstils an. Gegenüber Mirror machte der Familienvater vor Kurzem deutlich, dass er kein Fan der Empfehlungen der Ärzte sei. "Salopp gesagt darf ich keinen Spaß mehr haben", beschwerte er sich. Viel Schlaf, kein Alkohol und gesundes Essen stehen für den Briten auf dem Programm. Resigniert stellte der Autor fest: "Um meinen alarmierend hohen Cholesterinspiegel zu senken, muss ich komplett auf alles verzichten, was ich gerne esse."

Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Moderator

Getty Images Jeremy Clarkson beim Großen Preis von Bahrain, März 2024