Jeremy Clarkson beunruhigt Fans mit bandagiertem Handgelenk

Jeremy Clarkson (64), der ehemalige Moderator der beliebten Autosendung "Top Gear", hat mit einem neuen Social-Media-Beitrag seine Fans in Sorge versetzt. Am Donnerstag meldete er sich auf seinem Instagram-Account zurück, um sein neues Buch zu promoten. Aber in dem dazugehörigen Clip ist zu sehen, dass sein Handgelenk bandagiert ist. Dieses Detail blieb den aufmerksamen Anhängern nicht verborgen und löste zahlreiche besorgte Reaktionen aus. Viele fragen sich nun, ob es dem TV-Star gut geht. "Ist etwas mit deinem Handgelenk passiert? Ich hoffe, dass alles okay ist und du schöne Feiertage hast", heißt es unter anderem.

Bisher hat Jeremy noch keine Erklärung dazu abgegeben, warum er ein übergroßes Pflaster trägt. Die Fans spekulieren über mögliche Ursachen und wünschen ihm in den Kommentaren eine schnelle Genesung. Einige vermuten, dass er sich bei den Dreharbeiten zu seiner aktuellen Show verletzt haben könnte, während andere hoffen, dass es sich nur um eine vorübergehende Blessur handelt. Es bleibt abzuwarten, ob Jeremy sich in den kommenden Tagen zu dem Vorfall äußern wird.

Jeremy ist bekannt für seine leidenschaftlichen Auftritte rund um das Thema Automobile und für seine scharfzüngigen Kommentare. Neben "Top Gear" moderierte er bis September 2024 für einige Jahre die Sendung "The Grand Tour". Außerdem betreibt der 64-Jährige seine eigene Farm, die in der Serie "Clarkson's Farm" dokumentiert wird. Seine unkonventionelle Art und seine Nähe zu den Fans machen ihn zu einer beliebten Persönlichkeit im britischen Fernsehen.

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

