Von Dieben ausspioniert: Jeremy Clarkson rief die Polizei

Jeremy Clarkson (64), bekannt aus der Autoshow "Top Gear", musste kürzlich die Polizei rufen, nachdem seine Farm offenbar von Dieben ins Visier genommen wurde. Die Täter hatten anscheinend mit einem Van das Gelände von Diddly Squat Farm in Oxfordshire ausspioniert und dabei nicht nur die Sicherheitskameras inspiziert, sondern auch den Farmmitarbeiter Kaleb Cooper über die Anzahl der dort lebenden Hunde ausgefragt. "Ich meldete dies der Polizei, die sagte, die Nummernschilder des Transporters seien gefälscht gewesen. Noch beunruhigender: In den letzten zwei Nächten wurde eine Drohne gesichtet, die das Haus und den Farmhof auskundschaftete", schrieb er in seiner Kolumne für The Sun.

Die Sorge um die Sicherheit seines Anwesens treibt Jeremy dennoch nicht zur Verzweiflung. Ein überraschender Helfer sorgt für Schutz: 12 Helmperlhühner, die ihm seine Tochter und ihr Mann zu Weihnachten geschenkt hatten. Diese Vögel, ursprünglich als humorvolle "Revanche" für die lauten Spielzeuge gedacht, die Clarkson regelmäßig für seine Enkel kauft, sind inzwischen für den Moderator unverzichtbar. Ihre lautstarken Rufe seien eine Abschreckung für jeden potenziellen Einbrecher. "Wer auch immer bei uns einbrechen will, wird seine Trommelfelle in einen blutig-breiigen Schleim verwandelt bekommen", scherzte der Moderator in seiner Kolumne.

Die Ereignisse kommen zu einer ohnehin bewegten Zeit für Jeremy, der mittlerweile nicht nur TV-Star, sondern auch Landwirt und stolzer Großvater ist. Nach einer erschreckenden Herzdiagnose im letzten Herbst und einer lebensrettenden Operation hat der Moderator seinen Lebensstil grundlegend verändert. Zurückgezogen auf seiner Farm hat Jeremy begonnen, verstärkt auf eine ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität zu achten, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Besonders seine Enkelkinder und sein Engagement für die ländliche Ruhe scheinen ihm neuen Antrieb zu geben, auch wenn das Landleben, wie der aktuelle Vorfall zeigt, nicht immer ganz ohne Aufregung bleibt.

Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Star

Getty Images Jeremy Clarkson, 2022

