Jeremy Clarkson ändert Lebensstil nach Herz-OP radikal

Jeremy Clarkson (64), ehemaliger Moderator des Automagazins "Top Gear" und der britischen Version von Wer wird Millionär?, hat über eine beängstigende Gesundheitskrise gesprochen, die ihn letzten Herbst ereilt hatte. Plötzlich aufgetretene Symptome wie Schweißausbrüche, ein Engegefühl in der Brust und Kribbeln im Arm hätten ihn gezwungen, ärztliche Hilfe aufzusuchen. Die erschreckende Erkenntnis der Mediziner: Ohne einen operativen Eingriff, bei dem ihm zwei Stents eingesetzt worden sind, hätte Jeremy wenige Tage später womöglich einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Dank der schnellen medizinischen Intervention konnte das verhindert werden, doch der Vorfall sei ein Weckruf für den Moderator gewesen, wie er jetzt in seiner Kolumne für die Sunday Times verriet.

Der 64-Jährige, der neben seiner TV-Karriere auch als Landwirt tätig ist, erklärte, dass die Geburt seines zweiten Enkelkindes im Dezember ihn zusätzlich dazu motiviert habe, seine Gesundheit besser in den Griff zu bekommen. "Ich möchte so lange wie möglich Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen", schrieb er und berichtete, dass er dafür mittlerweile regelmäßig Sport treibe und auf eine gesündere Ernährung achte. Besonders schwierig sei für ihn der Verzicht auf seinen bisherigen Lebensstil, der durch reichlich Rotwein, rotes Fleisch und Zigaretten geprägt war. Ein Ernährungsberater habe ihm jetzt geraten, gänzlich auf stark verarbeitete Lebensmittel zu verzichten, was Jeremy als "simplen, aber wirksamen Ansatz" beschrieb.

Für Jeremy, bekannt für seine Genuss- und Lebensfreude, ist das nicht nur eine körperliche, sondern vor allem eine mentale Herausforderung. Gemeinsam mit seiner Partnerin Lisa Hogan, mit der er früher oft zwei Flaschen Wein pro Abend genossen habe, sei er nun aber auf dem besten Weg, den Konsum deutlich zu reduzieren. Der Brite, der seit vielen Jahren auf einem Bauernhof lebt, beschrieb in seiner Kolumne, dass er zudem immer wieder Ruhe in seinem ländlichen Rückzugsort finde. Dort genieße er die wertvolle Zeit mit seiner Familie, die ihm jetzt wichtiger denn je sei.

Instagram / jeremyclarkson1 Jeremy Clarkson, Moderator

Getty Images Jeremy Clarkson beim Großen Preis von Bahrain, März 2024

