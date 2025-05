Trennung von Samira: Für Serkan Yavuz geht es heute voran

Anfang des Jahres zerbrach die Beziehung des Reality-Traumpaares Samira (31) und Serkan Yavuz (32). Mittlerweile haben sich die beiden auch räumlich getrennt, aber für ihre gemeinsamen Kinder versuchen sie, an einem Strang zu ziehen. In seinem Podcast "unREAL" erzählt Serkan jetzt, wie es ihm heute mit der Situation geht – und offenbar geht es für ihn langsam bergauf. "Ich bin gut drauf. Das will ich hier auch mal erwähnen. Ich bin nicht tagtäglich ein Wrack", betont der Influencer. Momente wie der Kindergeburtstag seiner Tochter Nova vergangenes Wochenende zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht: "Das war schön. Lachende und positive Gesichter zu sehen. Die Erfahrung, dass es Schritt für Schritt nach vorne geht."

Allerdings ist das Ehe-Aus nach wie vor ein großes Thema, sowohl für Serkan als auch für Samira. Seine Noch-Ehefrau will der zweifache Papa wohl auch noch nicht aufgeben. Schon mehrfach betonte er, Samira sei die Richtige und er werde für sie kämpfen. "All das ist nicht aus mangelnder Liebe passiert. Ganz im Gegenteil, auch wenn es dumm klingt: Ich empfinde für diese Frau so viel, das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Angst, Samira zu verlieren, die ich über alles auf dieser Welt liebe, hat Ängste in mir ausgelöst, die ich nie ausgesprochen habe", erklärte er seiner Community in einem Instagram-Q&A auf die Frage, ob er seine Ex mittlerweile mit anderen Augen sehe.

Zusammen haben Serkan und Samira immerhin einiges durchgestanden. Sie lernten sich bereits im TV vor den Augen Tausender Zuschauer in der Sendung Bachelor in Paradise kennen. Im Anschluss stellten sie ihre Ehe unter anderem in Shows wie Das Sommerhaus der Stars auf die Probe. Außerhalb der TV-Sets wurden sie Eltern ihrer Töchter Nova und Valea (1). Eigentlich schien die Ehe der beiden perfekt, doch offenbar trügte der Schein. Denn wie Samira kurz nach der Trennung verriet, leistete Serkan sich einen Seitensprung, der schließlich zum Liebes-Aus führte. Allerdings war das nicht das einzige Problem. "Bei uns war die Kommunikation einfach Müll. Die war vor der Trennung Müll, die ist nach der Trennung auch noch nicht gut", meinte die 31-Jährige in ihrem Podcast "Main Character Mode".

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

