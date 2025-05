Nackt um den Bodensee? Stefan Mross enthüllt pikante Wette

Schlagerstar Stefan Mross (49) und seine Partnerin Eva Luginger haben sich während eines gemeinsamen Urlaubs in Thailand auf eine ungewöhnliche Wette eingelassen. Der Einsatz: Sollte Stefan von jemandem erkannt werden, müsse er hüllenlos um den Bodensee laufen. Tatsächlich wurde er bereits am Flughafen in Thailand von einem Fan entdeckt – und Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden. Doch Stefan hat schon eine kreative Lösung für den ungewöhnlichen Wetteinsatz parat: "Das mache ich nachts, wenn es finster ist", verriet er im Gespräch mit der Zeitschrift Neue Woche.

Dass Eva und Stefan sich gut verstehen, zeigt sich nicht nur an ihrer humorvollen Wette, sondern auch in einem neuen gemeinsamen beruflichen Projekt. Kürzlich gründete das Paar ein eigenes Plattenlabel namens "Mross Music". Damit setzt der Moderator und Musiker einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere, die nicht nur 37 Jahre Musiklaufbahn, sondern auch zwei Jahrzehnte bei der Sendung "Immer wieder sonntags" umfasst. Auch seine Tochter Johanna Mross tritt in seine Fußstapfen und startete kürzlich unter dem Künstlernamen Joey ihre Solokarriere.

Privat scheinen Stefan und Eva ihr Glück gefunden zu haben. Nach gescheiterten Beziehungen hat der Musiker eine Partnerin gefunden, die ihm nicht nur privat, sondern auch beruflich zur Seite steht. In Interviews betonte Stefan immer wieder, wie sehr ihn Eva unterstützt – sei es bei der Arbeit oder bei seinen zahlreichen Fanbegegnungen. Mit ihrer gemeinsamen Plattenfirma festigen sie nun auch geschäftlich ihre Partnerschaft – und zeigen, dass Liebe und Erfolg durchaus Hand in Hand gehen können.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger im September 2024

Schultes, Klaus Eva Luginger und Stefan Mross im August 2023

