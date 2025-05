"Die Bachelors"-Dreh und Kids: So war es für Felix & Martin

Mit Felix Stein und Martin Braun sind zwei Väter bei Die Bachelors auf der Suche nach der großen Liebe. Während Felix einen Sohn hat, ist Martin Papa von zwei Töchtern. In einem Interview mit RTL erzählten die beiden, wie sie den langen Dreh und die Trennung von ihren Kindern gemeistert haben. Felix verriet: "Einem Fünfjährigen kannst du nicht sagen, wo du hingehst und was du machst. Dem sagst du, du gehst arbeiten." Bei Martin sah es ähnlich aus, schilderte er: "Die Größere hat es schon mehr verstanden. Da kam dann auch mal: 'Papa, wann kommst du wieder, ich vermiss' dich.' Das hat mir dann teilweise auch echt wehgetan."

Leicht fiel ihnen beiden die Zeit ohne ihren Nachwuchs allerdings nicht. "Das war bei uns beiden, glaube ich, so, dass es für uns schlimmer war als für die", resümierte Martin. Eins steht für ihn aber fest: Seine Mädels dürfen sich die Staffel jetzt noch nicht ansehen. Die beiden seien noch zu jung und müssten noch ein paar Jahre warten, bis sie sich die Folgen anschauen können. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Felix' Sohn – dieser durfte sich aber über ein paar Geschichten der Erfahrungen seines Papas anhören, schildert der Fotograf: "Ich konnte ihm ganz tolle Sachen erzählen, die ich erlebt habe."

Was beide Männer aber deutlich machen: Bei "Die Bachelors" suchen sie keine zweite Mutter für ihre Kids. "Da haben wir beide tolle Ex-Frauen, die diese Rolle voll ausfüllen", betonte Martin. Vielmehr ist ihnen wichtig, Partnerinnen zu finden, die mit ihnen das Leben genießen und Neues erleben wollen. Besonders wichtig sei beiden in einer Beziehung auch, dass man einander stets unterstützt: "Ich möchte jemanden haben, bei dem ich der größte Fan der Person sein kann und alles pushen kann, egal was sie macht", erklärte Martin. Er sei in einer Beziehung "der größte Fan" seiner Partnerin und wünsche sich das andersherum genauso.

Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

"Die Bachelors"-Kandidat Martin Braun

