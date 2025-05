Transformation: Menowin Fröhlich ist kaum wiederzuerkennen

Menowin Fröhlich (37) hat eine beeindruckende Fitness-Reise hinter sich. Die meisten seiner Fans werden ihn noch aus DSDS-Zeiten als kräftigeren Teddy mit starker Stimme in Erinnerung haben – heute ist davon nicht mehr viel übrig. Auf einem Selfie, das der Sänger in seiner Instagram-Story postete, präsentiert er sich jetzt topfit, mit breiten Schultern und ausgeprägtem Bizeps. Dass er stolz auf seine Transformation ist, zeigt Menowin mit einer kämpferischen Pose. Auch auf neuesten Selfies ist eine deutliche Veränderung zu sehen: Während der Promis unter Palmen-Kandidat früher ein rundes Gesicht hatte, ist es nun kantig und erschlankt.

Auf seine Abnehmreise nimmt Menowin seine Fans schon seit einigen Monaten mit. Wie sehr die Kilos purzelten, verriet der 37-Jährige im Februar gegenüber RTL. Ein Besuch beim Arzt habe damals alles für ihn verändert. Weil das Gewicht des Musikers so alarmierend war, habe man ihn sofort in eine Klinik gebracht: "Man hat mich sofort ins Krankenhaus gebracht, hat mich dann eine Woche da gelassen und eingestellt." Was folgte, war eine Magen-OP, die den Weg zu einem gesünderen Selbst ebnete. "Man hat mir 800 Milliliter Magen entnommen und da ging es dann für mich einfach bergauf", erinnert Menowin sich. Mittlerweile habe er um die 80 Kilo verloren – und das auch dank gesunder Ernährung und regelmäßiger Fitness-Einheiten.

Obwohl Menowin sich heute in seinem Körper wohler zu fühlen scheint, musste er an der einen oder anderen Stelle doch noch einmal nachhelfen. Im Februar nahm er sich seine Zähne vor. In der Experten-Klinik von Dr. Julia Thiel-Maier legte er sich also auf den Behandlungsstuhl und ließ sich strahlende Veneers einsetzen. Dem Sender erzählte er, seine Zähne hätten in der Vergangenheit gelitten. "Ich habe ein sehr turbulentes Leben hinter mir. Mit vielen Höhen und Tiefen. Und da hat man das eine oder andere über mehrere Jahre genommen, was die Zähne natürlich kaputt macht", meinte Menowin. Wenn er etwas genommen habe, habe er "Gesichtszuckungen" bekommen und angefangen, mit den Zähnen zu knirschen.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

Promiflash Menowin Fröhlich mit seinen Zahnärzten, 2025

