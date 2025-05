Darum schließt Serkan Yavuz Dating-Formate in Zukunft aus

Datingshows mit Serkan Yavuz (32)? Das war einmal! Denn der Reality-TV-Star wird an keiner weiteren Datingshow mehr teilnehmen. Und das aus einem bestimmten Grund, wie er in seiner Instagram-Story erklärt: "Das, was ich mit Samira bei 'Bachelor in Paradise' erleben durfte, war einmalig und das soll für mich immer so in Erinnerung bleiben." Nach seiner Trennung von seiner Frau würde er so etwas deshalb nicht noch mal machen. "Ausgeschlossen, man wird mich in keiner mehr sehen", stellte Serkan zum Thema Datingshows abschließend klar.

Auch für seine Ex-Frau Samira sind Kuppelformate eher kein Thema mehr. "Nee du, das ist mir alles zu wild. Ich bin 32, Mama und sehe mich ganz klar woanders als an irgendeinem von Ex-Freunden verseuchten Strand oder in einer Tierdoku, in der geklärt wird, wie gut die Mäuse, Hunde, Papageien und Vögel in verschiedenen Kombinationen zusammenpassen", stellte die Bloggerin ebenfalls vor wenigen Tagen auf Social Media klar. Nach dem Liebes-Aus mit Serkan liegt ihr Fokus auf ihren beiden Töchtern.

Serkan und Samira gehen seit einigen Monaten getrennte Wege. Unter anderem, weil der ehemalige The 50-Teilnehmer seine Frau mit Evanthia Benetatou (33) betrogen hatte. Trotz des Dramas fließt zwischen den zweifachen Eltern kein böses Blut. "Ich muss sagen, es läuft verdammt gut. Also in der Hinsicht auf die Kinder, es ist super erwachsen", berichtete der 31-Jährige kürzlich in seinem Podcast "unREAL". Zwar würde es auch Momente geben, in denen sie sich in Sachen Erziehung uneinig wären, aber das gehöre dazu.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

