Kids nicht da: Serkan Yavuz vermisst den Familientrubel

Serkan Yavuz (32), bekannt aus dem Reality-TV, hat in einer neuen Folge seines Podcasts "unREAL" über sein Leben nach der Trennung von Samira Yavuz (31) gesprochen. Während Samira mit den gemeinsamen Töchtern in eine andere Wohnung gezogen ist, lebt Serkan seither alleine. Auch wenn der Alltag dadurch ruhiger geworden ist, gesteht der Reality-Star, dass er das frühere, trubelige Familienleben vermisst. "Der Stressfaktor fehlt mir. Mir hat das immer gutgetan, dieses hektische Familienleben zu haben", erklärte er offen.

Ein kurzer Moment dieses vertrauten Familientrubels kehrte für Serkan beim Geburtstag seiner Tochter Nova zurück, den die Familie gemeinsam verbrachte. Doch nach der Feier wurde ihm die veränderte Situation erneut schmerzlich bewusst. Zurück in seiner stillen Wohnung reflektierte er die ungewohnte Ruhe – und empfand sie als überraschend bedrückend. "Wenn du dann nach Hause kommst und es ist still, dann denkst du dir: 'Es hätte so einfach sein können. Mit reden, reden, reden'", beschrieb er die Gefühle nach solchen Tagen.

Schon früher betonte Serkan, wie wichtig ihm die Familie ist. Besonders an Novas drittem Geburtstag zeigte der zweifache Vater das auf eindrucksvolle Weise, als er eine lange Autofahrt auf sich nahm, um eine besondere Geburtstagstorte für seine Tochter zu besorgen. Trotz der Veränderungen nach der Trennung macht der Reality-Star deutlich, dass das Wohl seiner Kinder für ihn an erster Stelle steht – und er sich den Herausforderungen des neuen Alltags entschlossen stellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige