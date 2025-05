Würde Samira Yavuz im TV noch mal nach der Liebe suchen?

Samira Yavuz (31) macht aktuell eine schwere Zeit durch: Die Reality-TV-Darstellerin trennte sich vor wenigen Monaten von ihrem Mann Serkan (32) – anschließend fand sie heraus, dass dieser sie unter anderem mit Evanthia Benetatou (33) betrogen hatte. In ihrer Instagram-Story verrät die zweifache Mutter nun, ob sie nach all dem noch einmal an einer Datingshow teilnehmen würde, wie vor einigen Jahren bei Bachelor in Paradise. Ihre Antwort fällt recht eindeutig aus. "Nee du, das ist mir alles zu wild. Ich bin 32, Mama und sehe mich ganz klar woanders als an irgendeinem von Ex-Freunden verseuchten Strand oder in einer Tierdoku, in der geklärt wird, wie gut die Mäuse, Hunde, Papageien und Vögel in verschiedenen Kombinationen zusammenpassen", stellt Samira klar.

Dabei lernte Samira ihren Ex selbst im Jahr 2021 in einer Datingshow kennen und auch lieben. Beim großen Wiedersehen machten die beiden damals eine große Überraschung bekannt: Sie erwarteten ein Baby. "Ich habe es schon so oft erwähnt: Für mich war klar, dass sie die Mutter meiner Kinder wird. Man muss nicht zwei Jahre, sieben Jahre zusammen sein. Für mich fühlt es sich so richtig an", erklärte Serkan damals. Wenig später kam ihre erste gemeinsame Tochter Nova zur Welt.

Trotz des Seitensprungs und einiger anderer Sachen bereut Samira die Liebe mit Serkan rückblickend aber nicht. "Ich liebe Nova und Valea unendlich und ich möchte mir keinen einzigen Tag ohne sie vorstellen. Auch Serkan habe ich geliebt oder liebe ihn noch und es gab wunderschöne Tage, an die ich mich für immer gerne zurückerinnere", machte die 31-Jährige im Netz klar. Sie versuche gerade, alles so anzunehmen, wie es kommt – ihr Fokus liege auf ihren beiden Töchtern.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz im Juli 2023

