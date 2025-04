Diese Bollywood-Ikone glänzt neben Shah Rukh Khan in "King"

Was für eine Reunion! Das Bollywood-Traumpaar Shah Rukh Khan (59) und Deepika Padukone (39) wird erneut gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein. Die beiden Stars sollen im geplanten Action-Thriller "King" von Regisseur Siddharth Anand, der Ende 2026 in die Kinos kommt, Seite an Seite glänzen. Dem Bericht von PeepingMoon zufolge wird Deepika eine wichtige Nebenrolle übernehmen und die Mutter von Suhana Khan (24) – Shah Rukhs echter Tochter – spielen. Der Film erzählt eine düstere Rachegeschichte, in der der "King of Bollywood" als eiskalter Auftragskiller auftritt.

Für Deepika und Shah Rukh ist es die sechste gemeinsame Zusammenarbeit und ihre dritte in Folge nach den Kinoerfolgen "Pathaan" und "Jawan". Insider berichten dem Portal zufolge, dass insbesondere Shah Rukh und Siddharth darauf bestanden, Deepika für die Rolle zu gewinnen. Ihre Figur wird eng mit der zentralen Handlung verwoben sein und eine Schlüsselrolle im Konflikt des Films einnehmen. Auch Abhishek Bachchan (49) ist Teil des Starensembles und wird als Hauptantagonist einen herausfordernden Gegenspieler zu Shah Rukh darstellen.

Deepikas Casting für "King" ist für die Produktion ein echter Gewinn, zumal sie ursprünglich nur in Betracht gezogen wurde, um einen kurzen Cameo-Auftritt zu übernehmen. Mit der Einbindung von Suhana in die Handlung erhält der Film zudem eine besondere persönliche Note, da es für den Promi-Spross eine ihrer ersten großen Filmrollen ist. Eine Quelle versprach bereits gegenüber Bollywood Hungama, dass der besagte starbesetzte Film alle Erwartungen übertreffen werde: "'King' ist ein ehrgeiziger Actionfilm, wie man ihn sich nicht vorstellen kann."

Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, September 2014

Getty Images Suhana Khan, März 2025

