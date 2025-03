Glitzer und Tüll: Leyla Lahouar probiert Hochzeitskleider an

Es geht ans Eingemachte: Leyla Lahouar (28) und Mike Heiters (32) Hochzeitstermin rückt immer näher. Im Sommer wollen sich die beiden Realitystars das Jawort geben. Deswegen macht sich Leyla aktuell auf die Suche nach der perfekten Robe für ihren großen Tag. "Ich bin richtig, richtig aufgeregt", gibt die Let's Dance-Kandidatin zu, als sie in ihrer Instagram-Story einige Kleider abfilmt. Die prachtvollen Modelle, die sie zeigt, sind mit Glitzersteinchen oder Spitze besetzt und haben eine voluminöse Schleppe. "Es gibt schon ein oder zwei, die ich im Auge habe", erzählt sie fröhlich.

Mike und Leylas Hochzeit wird vermutlich eher unkonventionell – die beiden lassen die Zeremonie nämlich von Kameras begleiten. "Wir haben 'Ja' gesagt! Es ist endlich offiziell und wir dürfen euch mitteilen, dass ihr unseren Weg zum Jawort ab August in vier exklusiven Doku-Folgen sowie unsere traumhafte Hochzeit live bei BILDplus verfolgen könnt", verkündeten die beiden Ehepartner in spe vor wenigen Wochen im Netz und posteten einen Teaser-Clip, der erste Eindrücke der Doku zeigt. Mit einem "Live-Wedding-Pass" zum Preis von fünf Euro können die Fans des Paares am großen Tag hautnah dabei sein.

Ursprünglich hatte Mike im vergangenen Herbst im Promi Big Brother-Container um die Hand seiner Liebsten angehalten. Da doppelt bekanntlich besser hält, ist der einstige Dschungelcamp-Bewohner aber noch ein zweites Mal vor Leyla auf die Knie gegangen. Am Valentinstag im Dubai-Urlaub stellte er der 28-Jährigen erneut die große Frage. "Ich wollte ihr noch einmal eine Liebeserklärung machen und ihr verdeutlichen, dass sie meine Traumfrau ist und alles hat, was ich mir erträumt habe", erklärte er gegenüber Bild.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar probiert Hochzeitskleider an

ActionPress / Sauda, Enrico Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juli 2024

