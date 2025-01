Maya Jama heizt die Gerüchte um Romanze mit Rúben Dias an

Maya Jama (30) soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben: Berichten zufolge datet sie den Manchester-City-Star Rúben Dias. Nachdem zunächst keiner der beiden die Romanze bestätigt hatte, machte die britische Love Island-Moderatorin nun erstmals Andeutungen, dass die Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Auf X repostete sie ein paar Kommentare von einem Fan, in denen es um ihre angebliche Liaison mit dem Fußballer geht. "Frauen, die von Beziehung zu Beziehung springen können, sind unheimlich", erklärte dieser unter anderem – worauf der TV-Star mit einem tränenlachenden und einem schulterzuckenden Emoji antwortete: "Oh... aber..."

Dabei handelte es sich zwar um keine eindeutige Bestätigung, Maya schien die Spekulationen allerdings auch nicht zu verneinen – ebenso wenig wie der 27-Jährige. Rúben veröffentlichte einen Schnappschuss auf Instagram, der zwei Personen eng umschlungen von hinten zeigte: Auf dem Foto stand er allem Anschein nach mit der Britin vor dem Meer und schaute sich den Sonnenuntergang an, während er liebevoll einen Arm um sie legte. Zu erkennen war Maya zwar nicht, er teilte das Bild aber kurz nachdem die beiden zusammen an Silvester auf Ibiza entdeckt worden waren.

Der Kicker ist der erste Mann, mit dem Maya seit ihrer Trennung von Stormzy (31) im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht wird. Sie wurden zwar erstmals Ende vergangenen Monats zusammen gesichtet, sollen aber schon seit den MTV Europe Music Awards im November in Kontakt sein, wie The Sun berichtete. "Als Rúben sich verletzte und die wichtigen Neujahrstermine verpassen musste, nutzte er die Chance, 2025 mit Maya in Spanien zu sein", verriet ein Insider und fügte hinzu: "Die gemeinsame Silvesternacht war ein echter Schritt nach vorn in ihrer Beziehung. Sie verstehen sich sehr gut und sind offensichtlich ein tolles Paar, aber es ist noch sehr frisch."

Instagram / rubendias Rúben Dias und angeblich Maya Jama im Dezember 2024

Getty Images Maya Jama im November 2024

