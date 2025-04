Vergeben? Katja Krasavice offenbart ihren Beziehungsstatus

Katja Krasavice (28) ist schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit unterwegs. In dieser Zeit hat die Rapperin kaum Details zu ihrem Privatleben bekannt gegeben. Nun überrascht sie ihre Fans in einer Fragerunde auf Instagram mit pikanten Informationen. "Ich führe seit 2018 eine On-off-Beziehung", plaudert das Erotikmodel aus. Allerdings wolle sie ihren Mystery Man nicht zeigen, da sie das Konzept Beziehung grundsätzlich anzweifle: "Mein Problem in Beziehungen mit Männern ist, dass ich einfach nicht daran glaube, dass ein Mann oder eine Frau von Natur aus treu sein kann."

Die Sichtweise der gebürtigen Tschechin sei vor allem durch ihre eigenen Erlebnisse geprägt. "In meiner Erfahrung ist jeder Mann seiner Freundin oder Frau mit mir fremdgegangen", berichtet die Blondine im Netz. Sie habe allerdings meistens erst im Nachhinein erfahren, dass die Männer vergeben waren. Doch die OnlyFans-Bekanntheit gibt auch zu, in ihren Beziehungen nicht immer treu gewesen zu sein.

Auf Social Media und bei ihren Auftritten zeigt sich Katja gerne freizügig. Doch die einstige YouTuberin weiß auch, welche Themen sie ihren Fans nicht auf die Nase bindet. "Eigentlich gibt es bei mir gar keine Grenzen. [...] Ich zeige alles von mir, wie ich lebe, wie ich bin und mit Ups und Downs, aber meine Familie will ich da nicht mit hineinziehen", erklärte die 28-Jährige im vergangenen Sommer gegenüber Bild. Besonders ihre geliebte Mama wolle die Influencerin aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, März 2024

