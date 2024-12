Daran hat Saoirse Ronan gemerkt, dass ihr Jack der Eine ist

Saoirse Ronan (30) hat in einem Podcast eine seltene persönliche Anekdote über ihren Ehemann Jack Lowden geteilt. Die beiden Schauspieler gaben sich Mitte dieses Jahres heimlich in Edinburgh das Jawort. Kennengelernt hatten sie sich 2018 bei den Dreharbeiten zu "Maria Stuart, Königin von Schottland". Saoirse verriet in "Ruthie's Table 4", von einem besonderen Moment beim Essen mit Jack. "Er liebt, wie sehr ich Essen liebe", sagte sie lachend und erinnerte sich an eine Situation, in der Jack sie dabei beobachtete, wie sie einen Burger aß. Auf die Frage, warum er so guckt, antwortete er: "Ich schaue dir beim Essen zu, weil du so viel Freude daran hast." Dazu sagte die Schauspielerin schmunzelnd: "Da wusste ich, er ist der Richtige."

Saoirse hält ihre Beziehung meist privat und ist nicht auf sozialen Medien aktiv, doch hin und wieder ermöglicht sie einen kleinen Blick hinter die Kulissen. In einem Interview mit Jimmy Fallon (50) witzelte sie kürzlich darüber, dass sie von ihrem Mann enttäuscht sei, da er sich weigere, ein Karaoke-Duett mit ihr zu singen. "Ich möchte, dass er mein Bradley (49) ist, und ich bin seine Gaga (38). Aber er macht nicht mit", sagte sie augenzwinkernd über ihre Wunsch-Performance von "Shallow" aus "A Star Is Born". Neben seinem Privatleben teilt das Paar auch berufliche Projekte, wie den gemeinsam produzierten Film "The Outrun", den sie als ihr derzeitiges "Baby" beschreiben.

Saoirse wurde durch Erfolge in "Abbitte" und "Lady Bird" weltberühmt. In einem Interview mit British Vogue sprach sie kürzlich über das Timing von Karriere und Familienplanung. Da sie bereits in jungen Jahren ihren großen Durchbruch hatte, fühle sie sich jetzt bereit, über Kinder nachzudenken. Jack sorgt laut Saoirse auch im Alltag mit "kleinen Gesten" für ein stabiles Fundament in ihrer Beziehung. Das Paar glänzt somit nicht nur auf der Leinwand, sondern beweist auch abseits der Kameras, dass es ein eingespieltes Team ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige