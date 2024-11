Saoirse Ronan scherzt über Karaoke-Streit mit ihrem Mann

Saoirse Ronan (30) hat in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (50) auf charmante Weise einen Einblick in ihre Ehe mit Ehemann Jack Lowden gewährt. Die Schauspielerin, die ihre Privatsphäre normalerweise schützt, sprach über ein Problem, das sie mit ihrem Mann habe. Obwohl Saoirse sich schon seit langem wünsche, dass sie und Jack ein Kitsch-Karaoke-Duett aufführten, zeige sich Jack nicht besonders begeistert.

"Ich will, dass er mein Bradley Cooper (49) ist und ich seine LadyGaga (38)", scherzte die 30-Jährige, bezieht sich dabei auf den berühmten Song "Shallow" aus dem Film "A Star is Born". Leider habe Jack bisher nicht in das Singen eingewilligt, was Saoirse mit einem Augenzwinkern hinterfragte: "Was ist dann der Zweck der Ehe, verstehst du?" Das Paar, das sich 2018 am Set von "Mary Queen of Scots" kennenlernte, hat im letzten Juli in einer privaten Zeremonie geheiratet. Schon vorher entschieden sie sich, gemeinsam in London zu leben, wo sie ein beeindruckendes Stadthaus in Islington besitzen. Die beiden haben sich auch ein Anwesen in Cork, Irland, zugelegt. Trotz ihrer eher zurückhaltenden Art bezüglich ihres Privatlebens lassen sie hin und wieder Details durchblicken.

Jack bewundert Saoirse öffentlich: "Meine erste Liebe gilt Schauspielern. Wenn du solch ein Talent wie sie hast, geht es darum, alles zu tun, damit das Talent glänzen kann." Von Berufswegen arbeiten die beiden auch gemeinsam an Projekten, darunter an dem Film "The Outrun", den sie zusammen produziert haben und in dem Saoirse die Hauptrolle spielt. Während Saoirse früher dachte, sie würde nie einen Partner oder Freunde in der Branche finden, hat sich dies geändert, seit sie Jack kennt. In einem Interview mit USA Today verriet sie, dass ihr soziales und persönliches Leben mittlerweile sehr wertvoll für sie sei. Die Harmonie zwischen Privatleben und Beruf zeige sich exemplarisch in ihrer Zusammenarbeit bei "The Outrun", den sie liebevoll als ihr gemeinsames "Baby" bezeichnen. Das Paar investiere viel Zeit und Energie in das Projekt und sei stolz auf die positive Resonanz, die der Film bisher erhalten hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan bei den Governors Awards 2018 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige