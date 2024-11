Saoirse Ronan will die erste weibliche Bond-Bösewichtin sein

Schon seit Längerem ist bekannt, dass ein neuer James Bond-Film gedreht werden soll. Allerdings werden alle Details dazu bisher noch streng unter Verschluss gehalten. Eines ist allerdings sicher: Nicht nur der Held wird neubesetzt, es wird auch einen neuen Bösewicht geben. Für Saoirse Ronan (30) sind das gute Neuigkeiten – die Schauspielerin möchte nämlich ein neues Filmgenre ausprobieren. "Als Nächstes würde ich gerne einen Actionfilm machen! Ich möchte einen Bond-Bösewicht spielen", meint sie gegenüber The Talk. Mit "Little Women", "Brooklyn" und "Maria Stuart, Königin von Schottland" hat sich die gebürtige New Yorkerin nämlich bisher vor allem mit geschichtlichen Dramen einen Namen gemacht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Saoirse andeutet, gerne in das 007-Franchise eintauchen zu wollen. Bereits gegenüber The Sun beteuerte sie: "Ich habe immer gesagt, dass ich einen Bond-Bösewicht spielen möchte. Das würde ich wirklich gerne tun. Ich meine es ernst, ich würde es tun." Eine Sache zieht sie an den modernen Filmen besonders an: Sie müsste nicht mehr so viel auf die Besonderheiten vergangener Epochen achten. "Ich muss nicht noch einmal überprüfen, ob etwas zeitgemäß ist oder ob es bestimmte Eigenheiten oder Wörter gibt, die noch gar nicht erfunden wurden", meint sie im aktuellen Interview dazu.

Bevor der Bösewicht gecastet wird, muss aber wahrscheinlich erstmal ein Held her. Seit Monaten brodelt deswegen die Gerüchteküche. Unter anderem werden Namen wie Tom Hardy (47) oder auch Aaron Taylor-Johnson (34) immer wieder mit dem Geheimagenten in Verbindung gebracht. Und obwohl ein Insider bereits gegenüber Daily Mail behauptet hatte, Aaron würde für insgesamt vier Bond-Filme angeheuert werden, schweigen die zuständigen Produzenten weiterhin. Der "Kickass"-Star hat die Gerüchte bisher jedoch nicht verneint. Aaron meinte gegenüber Numero sogar: "Ich finde es sehr charmant und sehe es als Kompliment, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen."

Jamie McCarthy/Getty Images for National Board of Review Saoirse Ronan bei den National Board of Review Annual Awards in New York City

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Filmstar

