Was haben wir denn hier? Saoirse Ronan zeigt sich in Fetzen

Saoirse Ronan (30) weiß einfach, wie man einen bleibenden Eindruck hinterlässt – und das tat sie auch bei der Vorführung ihres neuen Films "Blitz" in Los Angeles. Die irischstämmige Schauspielerin beeindruckte die Gäste mit einem außergewöhnlichen Cremekleid, das mit seinem tiefen Ausschnitt und den verspielten Troddeln alle Blicke auf sich zog, wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Neben ihr glänzte The Bear-Darstellerin Ayo Edebiri (29), die in einem legeren grauen Karo-Cardigan und einem schwarzen Rock für einen lässigen Kontrast sorgte. In "Blitz" schlüpft Saoirse in die Rolle einer Engländerin, die während der Bombenangriffe auf London während des Zweiten Weltkriegs um ihr Überleben kämpft.

Saoirse enthüllte kürzlich, wie unglaublich stolz sie darauf sei, sich als Irin bezeichnen zu dürfen, und lobte die "mutigen" Frauen, die ihr vorausgingen und ihr Aussehen und ihren Style individuell und einzigartig gestalteten. Die "Little Women"-Darstellerin, die in New York als Tochter irischer Eltern geboren wurde, erklärte, ihre Wurzeln seien "ein unglaubliches Erbe", das sie "nicht als selbstverständlich ansieht". Sie erzählte Harper's Bazaar UK: "Denkt an Sinéad [O'Connor] oder Sharon [Horgan], all die, die in den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern da waren und sich einfach nicht um die Vorgaben scherten." Ihre Herkunft, so Saoirse, habe sie stark geprägt: "Wenn man das hat – und ich hatte das immer von meiner Mutter – trägt man es ein Leben lang in sich", betonte sie.

Nicht nur beruflich läuft es bei Saoirse rund – auch privat hat sie ihr Glück gefunden. Bei den Dreharbeiten zu "Maria Stuart, Königin von Schottland" lernte sie ihren jetzigen Ehemann, den Schauspieler Jack Lowden, kennen. Schon damals schwärmte Jack: "Es war unglaublich, mit Saoirse zu arbeiten. Die Frau ist eine Naturgewalt auf und neben der Leinwand – völlig furchtlos und eine brillante Persönlichkeit." Kein Wunder also, dass die beiden kurz darauf unzertrennlich wurden. Laut Irish Independent gaben sie sich schließlich in einer intimen Zeremonie in Schottland das Jawort– nur im Beisein ausgewählter enger Freunde. Alle Anwesenden mussten wohl Stillschweigen bewahren, um das frisch gebackene Ehepaar noch etwas aus dem Rampenlicht zu halten.

Getty Images Saoirse Ronan bei den 92. Oscars

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2019

