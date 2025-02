Saoirse Ronan und ihr Jack legen seltenen Paar-Auftritt hin

Saoirse Ronan (30) und Jack Lowden feierten einen ihrer rar gesäten gemeinsamen Auftritte auf dem roten Teppich und strahlten bei den BAFTAs in London. Am 16. Februar präsentierte sich das Paar bei der glamourösen Veranstaltung in der Royal Festival Hall, bei der die Schauspielerin für ihre herausragende Leistung in "The Outrun" als beste Hauptdarstellerin nominiert war. Während Saoirse in einer mintgrünen Louis-Vuitton-Robe mit passender Cape-Stola begeisterte, setzte Jack auf einen klassischen schwarzen Smoking. Für das Ehepaar, das letzten Sommer in einer geheimen Zeremonie in Edinburgh heiratete, war es eine seltene, aber freudige Gelegenheit, gemeinsam ins Rampenlicht zu treten.

Die beiden Schauspieler hatten sich bereits 2018 während der Dreharbeiten zu "Maria Stuart, Königin von Schottland" kennengelernt. Damals schwärmte Jack davon, wie beeindruckt er von Saoirses Talent und Führungsstärke während der Produktion gewesen sei. Gegenüber dem Video-Magazin Build meinte er schon damals: "Die Frau ist eine Naturgewalt auf und neben der Leinwand, absolut furchtlos und eine brillante Führungspersönlichkeit. Dafür, dass sie erst 24 Jahre alt ist, finde ich es einfach immer wieder erstaunlich. Nicht nur ihre Arbeit, sondern auch, wie sie sich am Set verhält." Seitdem achtet das Paar sehr strikt darauf, ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. An ihrem großen Tag vor dem Altar sollen sie ihre Gäste sogar gebeten haben, über die gesamte Zeremonie Stillschweigen zu bewahren.

Die BAFTAs 2025 warteten mit zahlreichen prominenten Gästen und spannenden Nominierten auf. In ihrer Kategorie trat Saoirse unter anderem gegen Cynthia Erivo (38), Demi Moore (62) und Marianne Jean-Baptiste an. "The Outrun", unter der Regie von Nora Fingscheidt, erzählt die Geschichte von Rona, die nach einer turbulenten Zeit in London in ihre Heimat auf die Orkneyinseln zurückkehrt, um sich ihrer schwierigen Vergangenheit zu stellen. Der Film erhielt viel Lob für seine eindrucksvollen Bilder und die emotionale Tiefe – weswegen er auch als "Herausragender Britischer Film" und "Bestes Drehbuch" nominiert wurde.

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2019

Getty Images Demi Moore bei den BAFTA Awards, Februar 2025

