Saoirse Ronan bedauert ihre "Harry Potter"-Absage noch heute

Saoirse Ronan (30), die mit nur 14 Jahren ihre erste Oscar-Nominierung für den Film "Abbitte" erhielt, hat jetzt eine Anekdote aus ihrer Karriere-Einstiegszeit geteilt, die sie bis heute nicht ganz losgelassen hat. Wie die irisch-amerikanische Schauspielerin in der Show "Jimmy Kimmel Live" verriet, hatte sie sich einst für die Rolle der Luna Lovegood in der erfolgreichen Harry Potter-Reihe beworben. Die berühmte Autorin J.K. Rowling (59) hatte die Figur als eine junge Irin eingeführt, weswegen auch viele irische Schauspielerinnen, darunter Saoirse, zum Casting kamen. Am Ende bekam jedoch Evanna Lynch (33) den Part, da Saoirse mit neun Jahren schlicht zu jung für die Rolle war.

Die Figur der Luna Lovegood wurde erstmals im fünften Band der "Harry Potter"-Reihe eingeführt und war im Buch etwa 14 Jahre alt – ein Alter, das Evanna besser entsprach. Rückblickend kann Saoirse diese Entscheidung nachvollziehen und nimmt die Geschichte mit einer Prise Humor. "Ich wusste damals schon, dass ich die Rolle nicht bekommen würde, weil ich einfach nicht alt genug war", erklärte sie. Dennoch scheint der Verlust ein wenig an ihr genagt zu haben. "Es gibt Rollen, die man absagt und später bereut – aber bei dieser habe ich nicht einmal die Chance dazu bekommen", erzählte sie Jimmy Kimmel (57) in der Talkshow.

Obwohl dieser frühe Rückschlag sie nicht loszulassen scheint, hat Saoirse in ihrer Karriere schon mehrfach bewiesen, dass sie kein Casting-Erfolg für "Harry Potter" brauchte, um ihren Platz in Hollywood zu finden. Ihren Durchbruch feierte sie 2008 mit "Abbitte", der ihr nicht nur internationale Bekanntheit verschaffte, sondern sie auch als eine der talentiertesten Schauspielerinnen ihrer Generation etablierte. Seitdem konnte sie in ihrer Karriere bereits beeindruckende Erfolge feiern, darunter vier Oscar-Nominierungen für Filme wie "Abbitte", "Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten", "Lady Bird" und "Little Women". Heute blickt sie mit Humor und Gelassenheit auf diese frühen Erfahrungen zurück, die sie als wichtige Etappen auf dem Weg zu ihrer heutigen Karriere sieht.

Evanna Lynch in "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Frazer Harrison/Getty Images Saoirse Ronan bei den Oscars 2018

