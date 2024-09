Stolze Mama: Mirja du Monts Tochter Tara startet TV-Karriere

Mirja du Mont (48) könnte kaum stolzer sein: Ihre Tochter Tara du Mont (23) hat kürzlich ihre ersten Schritte als TV-Redakteurin gewagt. Auf Instagram teilt die Schauspielerin einen Screenshot des Fernsehbeitrages der jungen Frau. Voller Freude über die beruflichen Erfolge ihres ältesten Kindes schrieb sie: "Wenn deine Tochter ihren ersten Beitrag für 'Taff' gemacht hat!" Zudem markierte sie ihren Nachwuchs auf dem Social-Media-Post und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Die 23-Jährige hat im Mai 2024 ihren Bachelor of Arts erfolgreich abgeschlossen und ist mittlerweile nach München gezogen. Auf der Onlineplattform gewährt Tara ebenfalls Einblicke in ihren neuen Lebensabschnitt in der TV-Branche – und zwar hinter die Kulissen der Dreharbeiten. Auf einem Foto strahlt die Beauty überglücklich, während sie mit einem Kamerateam an einem See steht.

Neben Tara ist Mirja außerdem Mutter des 17-jährigen Fayn. Der Teenager konnte in diesem Jahr auch einen besonderen Meilenstein verbuchen: Er machte seinen Abschluss am Gymnasium. Anlässlich dieser Leistung widmete die 48-Jährige ihrem Sohn ein paar liebevolle Worte in den sozialen Medien. "Herzlichen Glückwunsch zum Abi, mein Schatz", schrieb sie. Obendrein veröffentlichte die Ex von Sky du Mont (77) einen seltenen Schnappschuss, auf dem sie und der Abiturient gemeinsam in die Kamera lächelten.

Anzeige Anzeige

Instagram / tara.ndm Tara du Mont, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont und ihr Sohn Fayn du Mont im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Mirja ihre Tochter Tara öffentlich anfeuert? Klasse! Es ist süß, dass sie Tara unterstützt. Na ja. Mir wäre das irgendwie peinlich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de