Charlotte Würdig macht manchmal die Hausaufgaben ihrer Söhne

Charlotte Würdig (46) hat in ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" offen über den Alltag als zweifache Mutter gesprochen. Besonders verärgert war sie kürzlich über eine Schulstrafe, die einer ihrer Söhne, die sie gemeinsam mit Ex-Mann Sido (44) hat, bekam. Ihr Sohn musste nachsitzen und die Hausordnung abschreiben, nachdem er im Unterricht für Unruhe gesorgt hatte. Charlotte hielt diese Maßnahme für fragwürdig und machte deshalb einen Termin mit dem verantwortlichen Lehrer aus. Sie erklärte: "Pass mal auf: Wenn er Scheiße in Mathe baut, dann ist das nicht cool, aber dann gib ihm doch einfach vier DIN-A4-Seiten mit Rechenaufgaben. Dann haben wir alle was davon. Aber die Hausordnung 5c bis 5f abzuschreiben – wofür?" Sie verriet auch, dass sie solche Sachen dann einfach mit ihrer linken Hand schreiben würde, damit es so aussehe, als sei es die Schrift der Kinder.

Die Mutter des Neun- und Zwölfjährigen erzählte zudem, dass sie in stressigen Situationen gelegentlich darauf verzichtet, mit ihren Söhnen endlose Diskussionen zu führen. Ob es um Videospiele bis spät in die Nacht geht oder darum, ob Nudeln im Bett gegessen werden dürfen – manchmal sei sie einfach zu müde. "Ich denke dann so: Mach's einfach. Ist mir scheißegal, ich geh jetzt raus. Dafür schläfst du nachher aber auch in deiner Tomatensauce." Charlotte erklärte weiter, wie sie generell mit Konflikten ihrer Kinder umgehe. Sie setze auf direkte Zusammenhänge: "Wenn mein Sohn seinen Bruder schlägt, sage ich ihm: 'Wenn du das weiter machst, helfe ich dir nicht, wenn er zurückschlägt.' Das funktioniert besser." Andere Konsequenzen, wie ihren Kindern beispielsweise das iPad wegzunehmen, ziehe sie nicht in Betracht. "Da bestrafe ich mich am meisten. Das tu ich schon mal gar nicht", erklärt sie lachend.

Neben der Ehrlichkeit zur Erziehung ihrer beiden Söhne geht Charlotte auch offen damit um, wie das Leben als Single-Mama ist. Ihre lockere und pragmatische Art macht sie für viele Menschen sympathisch. Auch mit ihrem Datingleben hat sie einen humorvollen Umgang. So erzählte sie kürzlich, dass ihr älterer Sohn hin und wieder in ihrer Dating-App mit Männern chattet. Charlotte betont jedoch, dass es ihr in erster Linie um das Familienglück geht und sie dank des intensiven Zusammenhalts mit ihren Jungs bestens aufgestellt ist.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Charlotte Würdig, Moderatorin

Charlotte Würdig, Moderatorin

