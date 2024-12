Kaley Cuoco bekam "The Big Bang Theory"-Rolle fast nicht

Kaley Cuoco (39) ist für viele Fans weltweit untrennbar mit der Rolle der Penny aus der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" verbunden. Doch wie die Schauspielerin selbst vor einigen Jahren im Interview mit Cinema Blend preisgab, hätte sie diese kultige Rolle beinahe nicht bekommen. Im ersten Anlauf erhielt sie eine Absage, da die Produzenten sie für zu jung hielten. "Ich habe [die ursprüngliche Rolle namens Katie] beim ersten Mal nicht bekommen. Ich war zu jung, was ich gerne sage, weil ich heute nicht mehr sagen kann, dass ich zu jung bin", sagte Kaley. Ursprünglich war Penny eine Figur, die als "Katie" angelegt war – doch mit dieser Konstellation war das Produktionsteam letztlich unzufrieden. Ein Jahr später durfte Kaley erneut vorsprechen, und diesmal überzeugte sie auf ganzer Linie. Der Rest ist, wie sie selbst sagt, Geschichte.

Das Konzept der Figur wurde für Kaley angepasst, und so entstand Penny, die charmante Nachbarin der sozial unbeholfenen Physik-Nerds, die in der Serie schnell deren Leben auf den Kopf stellt. Ursprünglich war Katie, die Vorgängerin von Penny, weniger beliebt und kam schlecht bei den Zuschauern an, weshalb man sich dazu entschied, die Rolle neu zu überarbeiten. Erst dadurch kam es zu ihrer ikonischen Besetzung. Ohne Penny wäre "The Big Bang Theory" für die Fans wohl kaum dasselbe gewesen.

Kaley selbst startete ihre Karriere schon in jungen Jahren und stand früh im Rampenlicht durch Rollen in Serien wie "8 Simple Rules". Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin ist sie für ihre Leidenschaft für Pferde bekannt, betreibt Reitsport und lebt seit Jahren mit zahlreichen Tieren zusammen. Auch privat scheint sie angekommen zu sein, seit sie 2023 Mutter einer Tochter wurde. Über ihre Arbeit bei "The Big Bang Theory" sagte sie einmal, dass es eine der einflussreichsten Phasen ihres Lebens war, die sie sowohl beruflich als auch persönlich geprägt habe.

Getty Images Der The Big Bang Theory"-Cast, August 2013

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey, Juni 2024

