Erste Fotos: "The Big Bang Theory"-Spin-off begeistert Fans

Die Produktion des neuen The Big Bang Theory-Spin-offs "Stuart Fails To Save The Universe" ist in vollem Gange – und die Serienstars begeistern ihre Fans mit ersten Behind-the-Scenes-Fotos vom Studio-Set in Kalifornien. Neben John Ross Bowie, besser bekannt als Barry Kripke, der die Schnappschüsse auf seinem Instagram-Account teilt, sind seine Co-Stars Kevin Sussman (54) alias Stuart Bloom, Lauren Lapkus (39) aka Denise und Brian Posehn, auch bekannt als Bert Kibbler, zu sehen. Allem Anschein nach haben die vier Schauspieler jede Menge Spaß bei der Arbeit – Seite an Seite posieren sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht für die Kamera. "Und so fängt es an", kommentiert John seinen Beitrag.

Die Schnappschüsse lösten innerhalb weniger Minuten eine Welle der Begeisterung aus. Eingefleischte "The Big Bang Theory"-Fans fluteten die Kommentarspalte von Johns Instagram-Beitrag mit freudigen Ausrufen. "Ich bin so froh, dass ihr wieder da seid", "Das ist fantastisch! Kann es kaum abwarten", "Unglaublich" und "Ich freue mich wirklich darauf", fiebern beispielsweise vier User dem Spin-off gespannt entgegen.

Die Entwicklung eines weiteren Spin-offs reiht sich nahtlos in den Erfolg der bisherigen Projekte von Serien-Schöpfer Chuck Lorre (72) ein. Neben dem etablierten Ableger Young Sheldon wird "Stuart Fails To Save The Universe" einen weiteren kultigen Charakter aus der Originalserie in den Vordergrund rücken. Kevin Sussmans Figur Stuart war in der Originalserie zunächst als Nebencharakter angelegt, entwickelte sich aber schnell zur beliebten Konstante im Freundeskreis rund um Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Penny und Co. Mit seiner schüchternen und oft selbstironischen Art gewann Stuart die Herzen der Zuschauer.

Instagram / johnrossbowie Lauren Lapkus, Kevin Sussman, John Ross Bowie und Brian Posehn, "The Big Bang Theory"-Stars

Getty Images Kevin Sussman, Mai 2019

