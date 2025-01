Chris Hemsworth und seine Elsa heißen neue Nichte willkommen

Chris Hemsworth (41) und seine Frau Elsa Pataky (48) dürfen sich über wundervolle Nachrichten freuen: Die Familie hat Zuwachs bekommen. Cristian Prieto, der Halbbruder von Elsa, ist zum zweiten Mal Papa geworden – und das macht die Spanierin und den Thor-Darsteller erneut zu Tante und Onkel. Auf Instagram teilt der Filmemacher nun einige Aufnahmen von seiner Frau und dem frisch geborenen Baby. Dazu schreibt er: "Meine größte Sorge, als ich eine zweite Tochter bekam, war die Befürchtung, dass ich sie vielleicht nicht so sehr lieben könnte wie meine erste. Diese Angst verschwand in dem Moment, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich bin wieder verliebt." Sein zweiter Sprössling trägt den Namen Gia.

Cristian steht der Familie von Chris und Elsa sehr nahe. Wie Hello! berichtet, ist er mit seiner Familie im Jahr 2019 sogar extra für die beiden mitsamt seiner Frau nach Byron Bay, Australien, gezogen. Und auch professionell scheint Cristian mit dem Bruder von Liam Hemsworth (35) verzweigt zu sein: Im Jahr 2012 arbeitete er als Produzent am Marvel-Film The Avengers mit und nur wenige Jahre später war er Teil der Crew von "Thor: Ragnarok". Wie das Magazin weiter schreibt, arbeitete er auch schon mit seiner Schwester zusammen am Film "Giallo", in dem Elsa die Hauptrolle übernahm.

Das Familienleben der spanischen Schauspielerin und ihres Superhelden-Ehemanns scheint sehr idyllisch zu sein. Die beiden zeigen sich im Netz immer wieder als abenteuerlustige Eltern – im vergangenen Jahr ging Chris öfter mit seinen drei Kids zum Surfen oder Wandern. Die älteste Tochter des Paares, India, durfte Anfang Januar sogar an einem Rodeo teilnehmen, auf dem sie für einige Sekunden auf dem Rücken eines jungen Kalbs ritt!

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Elsa Pataky mit ihrer Mutter, Cristiano Prieto und dessen Frau und Tochter, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Kids, Januar 2025

Anzeige Anzeige