Romina Palm hat wegen Oliver Pocher "genug Tränen" vergossen

Die Model-Mama Romina Palm (26) hat genug. Nach der Geburt ihrer Tochter Hazel, die sie erst vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihrem Partner Christian Wolf begrüßen durfte, musste sie sich direkt mit den öffentlichen Spitzen von Oliver Pocher (47) auseinandersetzen. Der Comedian kritisierte in einer Instagram-Story, dass bereits eine Marke mit dem Namen "Hzl the label" registriert wurde und zog damit den Unmut von Romina auf sich. Die frisch gebackene Mutter wütete in ihrer eigenen Story auf der Plattform daraufhin: "Bitte lass uns doch einfach in Ruhe. Du hast mich schon genug Tränen, nach nicht mal 20 Stunden Entbindung, gekostet."

Hintergrund des Streits ist Olivers langanhaltende Kritik an Influencern und deren Umgang mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit. Rominas Geduldsfaden scheint jedoch endgültig gerissen zu sein, vor allem da sie ihre ersten Stunden als frisch gebackene Mutter von unnötigem Drama überschattet sieht. Ob der Komiker auf ihren Appell eingehen wird, bleibt fraglich. Schon einige Stunden vorher machte Romina ihrem Ärger Luft und wandte sich mit geladenen Worten an ihn. "So, lieber Peter Unlustig. Wirklich schade, dass mir jeder alles vorwegnimmt und mich gerade durch eine unfassbar schwere Zeit schickt. Erst der Name, jetzt das hier...", schrieb sie wütend. Oliver hatte nämlich im Netz verbreitet, dass Christian und Romina den Namen ihrer Tochter als Marke angemeldet hatten. In seinen Augen ist das ein Grund für große Kritik.

Bereits in der Vergangenheit hatte Oliver immer wieder gezieltes Missfallen gegenüber Christian gezeigt, was die öffentlichen Postings seiner Familie betrifft. Mit ironischen Kommentaren hatte er unter anderem kritisiert, dass Christian offenbar mehr auf der Jagd nach Klicks und Views im Netz sei, als sich voll und ganz auf sein Baby zu konzentrieren. Doch während Christian auf diese Sticheleien bisher nicht eingegangen ist, machte Romina nun klar, dass sie solche Vorwürfe in dieser besonderen Zeit als junge Mutter nicht einfach kommentarlos hinnimmt. Die Geburt ihrer Tochter ist ein besonderer Moment in ihrem Leben, den sie nicht von kritischen Worten trüben lassen möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

Anzeige Anzeige