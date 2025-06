Olli hat Hazel-Marke gedroppt: Romina Palm ist fassungslos

Romina Palm (26) und ihr Partner Christian Wolf sind vor Kurzem Eltern einer kleinen Tochter mit dem Namen Hazel geworden. Doch statt ihr Babyglück in vollen Zügen genießen zu können, sieht sich die ehemalige GNTM-Kandidatin nun mit einer überraschenden Enthüllung konfrontiert. Comedian Oliver Pocher (47) machte kürzlich öffentlich, dass der Name Hazel als Marke registriert wurde. Unter dem Namen "Hzl the label" könnten in Zukunft Produkte wie Kosmetik, Schmuck oder Taschen verkauft werden. Auf Instagram äußerte sich Romina fassungslos über die Enthüllung des Komikers und machte ihrer Empörung Luft. "So, lieber Peter Unlustig. Ich habe mich bislang nicht zu dir geäußert, aber jetzt ziehst du mein Baby mit rein und da hört der Spaß ganz klar auf", wetterte sie.

Die Registrierung der Marke scheint für sie ein extrem emotionales Thema zu sein. "Wirklich schade, dass mir jeder alles vorwegnimmt und mich gerade durch eine unfassbar schwere Zeit schickt. Erst der Name, jetzt das hier... Weder Christian hat etwas mit der Marke zu tun, noch meine kleine Hazel. Das Einzige, was sie damit zu tun hat, ist der Name", erklärte Romina wütend und betonte, dass die Marke nicht Christians Projekt sei, sondern ihr eigenes, das sie liebevoll ihr "Baby" nennt. "Das hier ist mein erstes eigenes Baby, in das ich in den letzten Monaten viel Herzblut gesteckt habe, um es für meine Community möglichst perfekt zu machen. Und genau dem ersten Baby wollte ich den Namen von meinem ersten eigenen Baby Hazel widmen. [...] Schade, dass ich mein Herzensprojekt so verkünden muss", beendet Romina ihr Statement niedergeschlagen.

Zuvor hatte Olli in seiner Instagram-Story behauptet, dass Christian sich den Namen seiner neugeborenen Tochter als Marke gesichert hat. Mit einem spöttischen Unterton warf er Christian vor, aus seinem Kind ein "Vermarktungsbaby" gemacht zu haben und sich an ihm bereichern zu wollen. Das war allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden Männer öffentlich aneinandergerieten: Bereits zuvor hatten sich die beiden Netzbekanntheiten einen krassen Schlagabtausch im Netz geliefert und einander mehrfach provoziert.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

Anzeige Anzeige