Nach Tod ihres Sohnes: Emilie Kisers Bruder bekommt Kritik

Am 18. Mai starb Emilie Kisers kleiner Sohn Trigg – der Dreijährige kam nach einem Ertrinkungsunfall ums Leben. Das Ganze ereignete sich auf dem Anwesen der US-Influencerin in Chandler, Arizona. Während Emilie und ihr Mann um ihr Kind trauern, teilte ihr Halbbruder Nick Espinosa vor wenigen Tagen ein Video auf TikTok. "Ein Anruf, den man nicht kommen sieht. Ein Abschied, den man nicht sagen konnte", hieß es unter anderem in dem Clip. Doch wie sich Emilies Halbbruder dabei präsentierte, konnten viele Fans nicht nachvollziehen – er zeigte sich posierend vor seinem neuen Wagen. "Ruhe in Frieden, mein Neffe, aber schaut euch erst mal meinen Porsche an" oder "Es wäre rührend gewesen, aber was sollte das mit dem Porsche?", beschwerten sich nur zwei von etlichen Usern im Netz. Viele empfanden den Clip aber auch als rührenden Tribut – inzwischen löschte Nick ihn aber bereits.

Der Tod von Emelies Sohn ist bereits etwas über zwei Wochen her. Am 12. Mai war er per Hubschrauber erst ins Regional Medical Center und anschließend ins Phoenix Children’s Hospital gebracht worden. Sechs Tage später starb Trigg mit nur drei Jahren. Danach reichte die Bloggerin eine Klage gegen die Behörden von Arizona ein. So wolle sie verhindern, dass noch mehr Details über den Tod ihres erstgeborenen Kindes ans Licht kommen. Allein in den vergangenen Tagen waren mehr als 100 Anfragen von Medien sowie Privatpersonen zur Einsicht von Polizeiberichten, Notrufmitschnitten, Autopsieberichten sowie Bildmaterial vom Unfallort eingegangen.

Emilie und ihr Mann Brady meldeten sich bislang noch nicht persönlich zum Tod ihres Sohnes. Ihr Anwalt machte aber deutlich, dass vor allem die 26-Jährige schwer mit dem Verlust zu kämpfen hat. Zudem falle es ihr schwer, sich um ihren zweiten Sohn zu kümmern – dieser erblickte erst vor wenigen Wochen das Licht der Welt. "Emilie versucht ihr Bestes, um für ihren überlebenden Sohn, den zwei Monate alten Theodore, da zu sein. Aber jeder Tag ist ein Kampf", erklärte Emilies Rechtsbeistand in Unterlagen, die NBC News vorlagen.

Instagram / emiliekiser US-Influencerin Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Sohn

