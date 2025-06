P. Diddy erhält weiterhin Rückendeckung von seiner Familie

Etliche Zeugenaussagen vor Gericht zeichneten in den letzten Tagen ein düsteres Bild vom gefallenen Musikmogul P. Diddy (55), der wegen diverser Delikte – unter anderem sexuellem Missbrauch und Gewaltausbrüchen – in New York City angeklagt ist. Während immer mehr Kollegen und Weggefährten sich negativ über ihn äußern, hält die Familie des Musikers weiter zu ihm. So tauchte seine Mutter, Janice Combs, erneut im Gerichtsgebäude auf, um ihrem Sohn beizustehen.

Auch Justin Combs (31), eines der insgesamt sieben Kinder von P. Diddy, erschien zum wiederholten Mal vor Ort. In einem gestreiften Hemd und einer schwarzen Krawatte zeigte er sich solidarisch. Mit ihm kam ein enger Freund der Familie, der durch seinen Hoodie mit der auffälligen Aufschrift "Free Puff" – ein Hinweis auf P. Diddys alten Künstlernamen – klar Stellung bezog. Trotz des ernsten Anlasses wirkte Justin gefasst und nahm nahe seinem Vater im Gerichtssaal Platz. Zuvor waren bereits King Combs (27) und Stiefsohn Quincy Brown bei Verhandlungsterminen anwesend.

Die Familie Combs hat über die Jahre immer wieder gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt für sie ist. Sohn Justin präsentierte sich bei öffentlichen Terminen gern an der Seite seines berühmten Vaters. In Interviews betonte P. Diddy vermehrt, dass seine Mutter eine zentrale Rolle in seinem Leben spielt und er stolz auf seine Kinder sei.

Getty Images Janice Combs, Juni 2025 in New York City

Getty Images P. Diddys Söhne Justin und King Combs, Stiefsohn Quincy Brown, Mai 2025