Harald Glööckler polarisiert als Juror bei "My Style Rocks"

Über Harald Glööckler (59) wird in den sozialen Medien aktuell heiß diskutiert. Der für seinen markanten Stil bekannte Designer sitzt derzeit in der Modesendung "My Style Rocks" am Jurypult. Doch sein Verhalten in dem Format, an dem unter anderem Reality-Sternchen Theresia Fischer (32) teilnimmt, stößt auf gemischte Reaktionen bei den Zuschauern. Insbesondere auf TikTok werden immer mehr kritische Stimmen laut, die seine Qualifikation als Juror infrage stellen. Kommentare wie "Wer gibt ihm eigentlich das Recht, über andere zu urteilen?" oder "Wie kann dieser Mensch über die Schönheit oder über Geschmack reden?" häufen sich unter den Beiträgen zur Show.

Ein besonders oft geteilter Clip aus der Sendung, die auf Sport1 ausgestrahlt wird, zeigt Harald beim Feedback für eine Kandidatin äußerst aufgebracht. Nachdem sie ihm ins Wort gefallen war, schlägt er auf den Tisch und schreit: "Entweder rede ich oder du! Es reicht jetzt! Mann!" Als die verunsicherte Showteilnehmerin, die zuvor noch stolz ihr pinkes Minikleid präsentiert hatte, daraufhin in Tränen ausbricht, fügt er entnervt hinzu: "Hör bitte auf zu weinen und konzentriere dich jetzt." Während einige Zuschauer ihn wegen dieser Art in den TikTok-Kommentaren unter anderem als Mobber bezeichnen, gibt es jedoch auch Befürworter, die seine Beiträge für inhaltlich durchaus wertvoll halten.

Harald ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Modeszene. Geboren im baden-württembergischen Maulbronn, entdeckte er früh seine Leidenschaft für Mode und Design. Mit der Marke "Pompöös" hat er sich im Laufe der Jahre nicht nur in Deutschland, sondern auch international einen Namen gemacht und steht damit für opulente und extravagante Mode. Trotz seiner umstrittenen Art ist er eine Persönlichkeit, die polarisiert und sich dabei treu bleibt – für die einen als unerschütterlicher Modevisionär, für die anderen als leicht überdrehte Kunstfigur.

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / Action Press Harald Glööckler in Berlin, März 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler, Modedesigner

Anzeige Anzeige