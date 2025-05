Oasis-Star Liam Gallagher wird mit 52 Jahren erstmals Opa

Liam Gallagher (52) wird zum ersten Mal Großvater. Molly Moorish, die Tochter des Oasis-Stars, die aus der Affäre mit der Sängerin Lisa Moorish stammt, hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Die 27-Jährige teilte die frohe Nachricht mit einer Reihe von Fotos, darunter eines, das sie und ihren Partner Nathaniel Phillips zeigt. Der Fußballer legt liebevoll den Arm um Molly, während sie ihren Babybauch präsentiert. Unter dem Beitrag schrieb sie humorvoll: "Reifezeit", begleitet von einem Schwangerschafts-Emoji. Freunde und Familie, darunter ihre Mutter Lisa, gratulierten begeistert in den Kommentaren.

Das Paar, das seine Beziehung offiziell im Mai 2022 bekannt gab, hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Molly zog letztes Jahr von Manchester an Nats Seite und die beiden scheinen zusammen äußerst glücklich zu sein. Auf den Bildern in ihrem Instagram-Post sind unter anderem auch Babyklamotten, ein Becher mit der Aufschrift "Mama" und ein niedlicher Rückblick in Mollys Kindheit zu sehen. Der werdende Papa Nathaniel kommentierte: "Kann es kaum erwarten, liebe euch beide sehr."

Liam äußerte sich bisher nicht öffentlich zu der Neuigkeit von einem baldigen Enkelkind. Der Sänger hatte jahrelang keinen Kontakt zu seiner Tochter Molly. Er lernte sie wenige Jahre nach ihrer Geburt kennen, dann folgte lange nichts. Wie er 2018 gegenüber Mirror erklärte, habe er es "einfach nicht geschafft", sie zu treffen. Gleiches galt für seine zweite uneheliche Tochter aus seiner vergangenen Affäre mit Liza Ghorbani. Kurz nach seinem Interview traf er Molly dann 2018 bei einem seiner Konzerte – und die Freude sei groß gewesen. Mittlerweile sollen die zwei in regelmäßigem Kontakt stehen.

Instagram / mollymoorishgallagher Schwangere Molly Moorish, Tochter von Liam Gallagher, und ihr Freund Nathaniel

Instagram / mollymoorishgallagher Molly Moorish, Tochter von Liam Gallagher, im September 2024

