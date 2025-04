Ohne Liam: Noel Gallagher probt fleißig für Oasis-Tournee

Noel Gallagher (57) hat mit den Proben zur lang erwarteten Oasis-Reunion-Tour begonnen. Sein Bruder Liam Gallagher (52) hingegen lässt die ersten Sessions aus und konzentriert sich stattdessen auf die dringend benötigte Erholung. Wie ein Insider gegenüber Mirror verriet, plant Liam, erst ab Mai mit der Band an Setlisten und Performances zu feilen. Die große "Oasis Live '25-Tour" soll am 4. Juli in Cardiff starten und macht danach Halt in Städten wie Manchester, London und Edinburgh, bevor es auf eine globale Reise mit Konzerten in Japan, Argentinien, den USA und Brasilien geht.

Weitere Details zur Tour wurden ebenfalls bekannt: Neben den Konzerteinnahmen soll auch ein millionenschweres Merchandise-Angebot für klingelnde Kassen sorgen. Um Fälschungen vorzubeugen, haben die Gallagher-Brüder das ikonische Schwarz-Weiß-Foto, mit dem die Tour angekündigt wurde, markenrechtlich schützen lassen. Experten vermuten laut der Zeitung, dass die Musiker mit den 30 geplanten Shows etwa 180 Millionen Euro allein aus Ticketverkäufen einnehmen könnten. Außerdem sind Gerüchte über ein mögliches Filmprojekt in Umlauf, nachdem Liam und Noel Anfang des Jahres eine Firma für Filmproduktionen registrieren ließen.

Dass die beiden Brüder getrennt voneinander arbeiten, überrascht kaum, da ihre Beziehung seit Jahren angespannt ist. Während Noel zwischen London und Hampshire lebt, hat sich Liam in ein Herrenhaus in den zurückgezogenen Cotswolds zurückgezogen. Für die Tour kündigten sie allerdings vergangenen Sommer an, dass sie ihre Streitigkeiten beiseitelegen wollen. Experten zufolge wird das Einkommen der Brüder erst nach jedem Konzert ausgezahlt, um mögliche Streitigkeiten im Vorfeld zu minimieren. Fans weltweit hoffen dennoch auf eine harmonische Rückkehr der Band auf die Bühne. Kürzlich sorgte allerdings eine andere Sache für Aufsehen: eine geleakte Setliste für die Tour.

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

